Стали известны суточные данные о заболевших коронавирусом в Казахстане

Еще 789 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 11 декабря), передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 140 784 случая, из них:
в ВКО - 17655 (+98), в Нур-Султане - 16979(+99), в Алматы - 16898(+82), в Атырауской области - 11999(+26), в Карагандинской области - 11417(+30), в ЗКО - 8485(+38), в Павлодарской области - 7581(+83), в СКО - 7374(+71), в Костанайской области - 6248(+74), в Алматинской области - 6117(+55), в Акмолинской области - 6064(+69), в Шымкенте - 5431(+14), в Жамбылской области - 4646(+26), в Актюбинской области - 3560(+7), в Туркестанской области - 3533(+5), в Мангистауской области - 3486(+9), в Кызылординской области - 3311(+3).
В Казахстане еще 673 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
в Нур-Султане - 75, в Алматы - 44, в Акмолинской области - 65, в Актюбинской области - 29, в Атырауской области - 4, в ВКО - 119, в Жамбылской области - 16, в ЗКО - 13, в Карагандинской области - 3, в Костанайской области - 245, в Кызылординской области - 3, в Мангистауской области - 1, в Павлодарской области - 32, в СКО - 24.
Всего в стране 124 729 человек выздоровели от COVID-19.
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