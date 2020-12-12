Стали известны суточные данные о заболевших коронавирусом в Казахстане

Еще 789 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 11 декабря), передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 140 784 случая, из них:



в ВКО - 17655 (+98),

в Нур-Султане - 16979(+99),

в Алматы - 16898(+82),

в Атырауской области - 11999(+26),

в Карагандинской области - 11417(+30),

в ЗКО - 8485(+38),

в Павлодарской области - 7581(+83),

в СКО - 7374(+71),

в Костанайской области - 6248(+74),

в Алматинской области - 6117(+55),

в Акмолинской области - 6064(+69),

в Шымкенте - 5431(+14),

в Жамбылской области - 4646(+26),

в Актюбинской области - 3560(+7),

в Туркестанской области - 3533(+5),

в Мангистауской области - 3486(+9),

в Кызылординской области - 3311(+3).



В Казахстане еще 673 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.



в Нур-Султане - 75,

в Алматы - 44,

в Акмолинской области - 65,

в Актюбинской области - 29,

в Атырауской области - 4,

в ВКО - 119,

в Жамбылской области - 16,

в ЗКО - 13,

в Карагандинской области - 3,

в Костанайской области - 245,

в Кызылординской области - 3,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 32,

в СКО - 24.



Всего в стране 124 729 человек выздоровели от COVID-19.