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Открытую выкладку табачных изделий в торговых сетях запретят в Казахстане

Просмотров:362 Опубликовано: Сегодня, 08:22
Открытую выкладку табачных изделий в торговых сетях запретят в Казахстане
Фото из открытых источников
С 1 июля 2021 года вступит в силу запрет на открытую выкладку и демонстрацию в торговых сетях табачных изделий, передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Делается это для исключения продаж табачных изделий и стимулирования импульсивных покупок среди курильщиков и тех, кто пытается бросить курить, сообщила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе онлайн-встречи с представителями международных организаций, государственных органов и неправительственных организаций.

"Казахстан поддерживает усилия мирового сообщества по снижению и контролю табакокурения и присоединяется к ним. В Казахстане реализуется Государственная программа развития здравоохранения РК на 2020-2025 годы. Ее основной задачей является развитие службы общественного здоровья, формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни, профилактики поведенческих факторов риска как табакокурение", - отметила Гиният.


Источник: today.kz
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