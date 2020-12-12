Названо время окончания пандемии COVID-19

В датском Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19 и когда мировая экономика вернется в норму. Своим мнением поделился директор по инвестициям банка Стин Якобсен, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Как полагает финансовый эксперт, пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года. Также он считает, что мировая экономика вернется в норму в течение года.



"Полагаю, что во втором квартале 2021 года (стоит ждать окончания пандемии). Рынок уже смотрит дальше текущего роста числа заболеваний коронавирусом и делает ставки на то, что экономика вернется в норму в 2021 году", - сказал Якобсен.



Специалист полагает, что быстрее других восстановятся азиатские экономики, у которых "дела уже идут лучше".



"Экономика Китая в первом квартале будет показывать темпы роста ВВП, близкие к 10 процентам. За ним последуют экономики Северной Европы, а США, Великобритания и Ближний Восток будут третьими", - прогнозирует он.



Представитель Saxo Bank подчеркнул, что это станет возможным благодаря прорыву в науке.



"Никто не мог предсказать, что лишь через девять месяцев после начала пандемии COVID-19 начнется производство вакцин. Обычно на это уходит два-три года. Это грандиозный триумф науки и совершенно новый подход к иммунизации", - отметил Якобсен.



"Конечно, вирус может мутировать, но я уверен, что если наука победит вирус, то и со всеми его девиациями тоже справится. В 2020 году наука смогла в очередной раз доказать, что нужно доверять человеческим способностям изобретать что-то новое", - заключил он.



Ранее Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на следующий, 2021 год. Такие прогнозы банк публикует каждый год. В основном они касаются маловероятных и недооцениваемых событий, которые, однако, грозят финансовым рынкам мощной "ударной волной". И хотя эти предсказания не представляют собой официальных рыночных прогнозов, они могут служить предупреждением для инвесторов.

