Разгадан один из текстов серийного маньяка Зодиака, находящегося в розыске

Команда людей из США, Австралии и Бельгии смогла разгадать криптограмму серийного маньяка Зодиака, который был направлен 51 год назад. Занимающиеся разгадыванием шифров специалисты смогли прочитать один из текстов киллера Зодиака, все еще находящегося в розыске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на San Francisco Chronicle.



Зашифрованный текст был отправлен в письме к изданию San Francisco Chronicle в ноябре 1969 года. С тех пор не переставал озадачивать власти и сыщиков-любителей. Следователи надеялись, что в нем окажется зашифровано имя убийцы, однако его там не было.



По словам эксперта-дешифратора Дэвида Оранчака, разгаданный текст гласит:



"Надеюсь, вы весело проводите время, пытаясь меня поймать… Я не боюсь газовой камеры, потому что она направит меня в рай рано или поздно, потому что теперь у меня есть достаточно рабов, чтобы они работали на меня…"



Как пишет издание, это второй из четырех шифров Зодиака, который удалось расшифровать.



"ФБР известно, что шифр, приписываемый убийце Зодиаку, недавно был раскрыт частными лицами. Дело о Зодиаке остается текущим расследованием для подразделения ФБР в Сан-Франциско и наших местных коллег из правоохранительных органов", - говорится в сообщении отделения ФБР в Сан-Франциско в Twitter.



Как сообщают РИА Новости, серийный убийца по кличке Зодиак убил, по его собственным заявлениям, в общей сложности 37 человек за 1968-1969 годы. Он прославился тем, что после каждого убийства отправлял в газеты письма с зашифрованными посланиями и окровавленными фрагментами одежды жертв. В криптограммах была зашифрована имя убийцы, но полиции так и не удалось его поймать. Всего было составлено четыре криптограммы. В 2007 году в Голливуде был снят фильм "Зодиак" о деле убийцы с Джейком Джилленхолом и Робертом Дауни-младшим в главных ролях.