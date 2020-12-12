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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Умер Валентин Гафт

Просмотров:791 Опубликовано: Сегодня, 13:58
Умер Валентин Гафт
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Российский и советский актер Валентин Гафт умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию о смерти артиста подтвердила его супруга Ольга Остроумова. По ее словам, причиной смерти стал инсульт, после которого актер восстанавливался несколько лет.

Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище, на аллее актеров.

Валентин Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, а также Театре сатиры. Служил в труппе Московского театра «Современник» с 1969 года. В 1984 году получил звание Народного артиста РСФСР.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 6 )

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  • Foxy-Hell
 Guz (Посетители) Сегодня, 18:32
Савелию Крамарову
Теперь он не косит, а смотрит прямо

На родину свою издалека

Не думаю, что стал умнее там он,

Но мы ценить умели "дурака"

(Написано после эмиграции Крамарова в США, где он вскоре сделал операцию на глазах, - Прим. Ред.)

Ушёл застенчивый гений. prey
 
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  • Foxy-Hell
 Red1 (Посетители) Сегодня, 17:08
ПЁС
Отчего так предан Пёс,
И в любви своей бескраен?
Но в глазах — всегда вопрос,
Любит ли его хозяин.
Оттого, что кто-то — сек,
Оттого, что в прошлом — клетка!
Оттого, что человек
Предавал его нередко.
Я по улицам брожу,
Людям вглядываюсь в лица,
Я теперь за всем слежу,
Чтоб, как Пёс, не ошибиться.
— Валентин Гафт
 
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  • Сергей Владимиров
  • Foxy-Hell
 Актау362 (Посетители) Сегодня, 15:35
Светлая память.
 
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  • Red1
  • Сергей Владимиров
 бася (Посетители) Сегодня, 14:40
память светлая будет долго на земле о нём....царствие небесное ..
 
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  • бася
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  • Сергей Владимиров
  • Foxy-Hell
 дорожник (Посетители) Сегодня, 14:37
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Валентин Гафт
В. Высоцкому

Мамаша, успокойтесь, он не хулиган,
Он не пристанет к вам на полустанке,
В войну Малахов помните курган?
С гранатами такие шли под танки.

Такие строили дороги и мосты,
Каналы рыли, шахты и траншеи.
Всегда в грязи, но души их чисты,
Навеки жилы напряглись на шее.

Что за манера – сразу за наган,
Что за привычка – сразу на колени.
Ушел из жизни Маяковский – хулиган,
Ушел из жизни хулиган Есенин.

Чтоб мы не унижались за гроши,
Чтоб мы не жили, мать, по-идиотски,
Ушел из жизни хулиган Шукшин,
Ушел из жизни хулиган Высоцкий.

Мы живы, а они ушли туда,
Взяв на себя все боли наши, раны…
Горит на небе новая Звезда,
Её зажгли, конечно, хулиганы.

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • бася
  • Сергей Владимиров
  • Foxy-Hell
 дорожник (Посетители) Сегодня, 14:21
Он будет вечно жить для нас в своих работах

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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