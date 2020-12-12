Умер Валентин Гафт

Российский и советский актер Валентин Гафт умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.
Информацию о смерти артиста подтвердила его супруга Ольга Остроумова. По ее словам, причиной смерти стал инсульт, после которого актер восстанавливался несколько лет.
Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище, на аллее актеров.
Валентин Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, а также Театре сатиры. Служил в труппе Московского театра «Современник» с 1969 года. В 1984 году получил звание Народного артиста РСФСР.
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