«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 12 Декабря
0...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.09 KZT
  • €1 = 507.81 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана

Просмотров:6445 Опубликовано: Сегодня, 16:48
МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы России Вячеслав Никонов
В Министерство иностранных дел Казахстана был приглашен Временный поверенный в делах Российской Федерации Александр Комаров. Встреча состоялась по поводу высказывания депутата российской Госдумы Вячеслава Никонова о территориях Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний на Первом канале председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России".

Было отмечено, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами.

"МИД Казахстана ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

Российскому дипломату была передана нота с позицией МИД Казахстана.

Ранее председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ и ведущий программы "Большая игра" Вячеслав Никонов в эфире государственного российского "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".

"Они существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана - это большой подарок со стороны России и Советского Союза", - заявил Никонов в эфире федерального телевидения. Видео можно посмотреть по этой ссылке в нашем Telegram-канал Tengrinews.kz.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Guz
 kaireke (Посетители) Сегодня, 18:18
чегеваро,
Неправильно Никонов сказал, Казахстан от России ничего не получил, кроме своих исконных территорий, а именно летних пастбищ... Неужели в России других проблем мало, кроме как зариться на чужие территории, обустроили бы то что у них есть!
 
-2
  • kaireke
  • Ну Ну
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • kostya_aktau
  • Ирон
 чегеваро (Посетители) Сегодня, 17:49
Прежде чем писать коменты изучите историю.Он правильно сказал.А властям казахстана это не нравится.Правда всегда была не удобной.А писать типа это провокация и тд и тп это указывает на неграмотность.Власти казахстана всячески стараются стереть советское прошлое.Занимаются переписыванием истории.А правда то она другая и такая не удобная!
 
-2
  • vaterloo
  • kaireke
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ну Ну (Посетители) Сегодня, 17:30
Пока что зондируют, хотят Крым 2 устроить, с такими союзниками и врагов не надо
 
-1
  • vaterloo
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • dom555
  • Ну Ну
  • TU-154
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 17:16
Кремль своими движениями на Донбасе и в Крыму потеряли Украину, сделав население Украины русофобами.
Затем встав на сторону диктатора Лукашенко потеряли беларусов, которые поняв, что их предал "братский" народ, в большинстве своём стали русофобами.
Давайте ещё отверните от себя казахстанцев, с кем останешься Путин?
Сначало пытаешься превратить Беларусь в КНДР, потом Россию превратишь?
 
-1
  • vaterloo
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 dom555 (Посетители) Сегодня, 17:14
Провокация. Хотят вторую Украину? Нацики дождались своего звёздного часа!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика