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Около 42 тыс медиков получат надбавки за борьбу с COVID-19

Просмотров:194 Опубликовано: Вчера, 19:02
Около 42 тыс медиков получат надбавки за борьбу с COVID-19
Фото: ИА «NewTimes.kz»
По итогам ноября надбавки к заработной плате получат порядка 42 тысяч медицинских работников, занятых в борьбе с Covid-19 и вирусной пневмонией.

В зависимости от степени опасности условий труда сумма поощрения варьируется от 5 до 20 МЗП (сейчас этот показатель равен 42 500 тенге).

Всего с марта по октябрь стимулирующие надбавки к заработной плате получили: в марте - 19 340, в апреле - 42 926, в мае - 40 416, в июне - 53 160, в июле - 78 963, в августе - 66 249, в сентябре - 36 503, в октябре - 37 893 медицинских работников. На эти цели Фонд социального медицинского страхования направил 88,9 млрд тенге.

В ФСМС отмечают, что ежемесячно количество сотрудников, которые трудятся в условиях распространения коронавирусной инфекции, меняется в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Соответственно, разнятся и списки получателей надбавок, которые формируют региональные комиссии, созданные при оперативных штабах. Возглавляют региональные комиссии заместители акимов.

Также в состав комиссии входят сотрудники филиалов Фонда медстрахования, главный государственный санитарный врач региона, представители управлений здравоохранения и неправительственных организаций.

«В случае, если у медицинского работника возникли вопросы по выплате надбавок, ему необходимо обратиться в региональную комиссию. Фонд, в свою очередь, продолжает своевременно и оперативно проводить выплату надбавок медработникам, которые трудятся в сложных условиях пандемии», – напомнили в Фонде социального медицинского страхования.


Источник: newtimes.kz
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