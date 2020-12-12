Около 42 тыс медиков получат надбавки за борьбу с COVID-19

По итогам ноября надбавки к заработной плате получат порядка 42 тысяч медицинских работников, занятых в борьбе с Covid-19 и вирусной пневмонией.
В зависимости от степени опасности условий труда сумма поощрения варьируется от 5 до 20 МЗП (сейчас этот показатель равен 42 500 тенге).
Всего с марта по октябрь стимулирующие надбавки к заработной плате получили: в марте - 19 340, в апреле - 42 926, в мае - 40 416, в июне - 53 160, в июле - 78 963, в августе - 66 249, в сентябре - 36 503, в октябре - 37 893 медицинских работников. На эти цели Фонд социального медицинского страхования направил 88,9 млрд тенге.
В ФСМС отмечают, что ежемесячно количество сотрудников, которые трудятся в условиях распространения коронавирусной инфекции, меняется в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Соответственно, разнятся и списки получателей надбавок, которые формируют региональные комиссии, созданные при оперативных штабах. Возглавляют региональные комиссии заместители акимов.
Также в состав комиссии входят сотрудники филиалов Фонда медстрахования, главный государственный санитарный врач региона, представители управлений здравоохранения и неправительственных организаций.
«В случае, если у медицинского работника возникли вопросы по выплате надбавок, ему необходимо обратиться в региональную комиссию. Фонд, в свою очередь, продолжает своевременно и оперативно проводить выплату надбавок медработникам, которые трудятся в сложных условиях пандемии», – напомнили в Фонде социального медицинского страхования.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.