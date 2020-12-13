Опубликована статистика по заболевшим коронавирусом в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрированы 794 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтверждено 141 587 случаев, из них:



в ВКО - 97,

в городе Нур-Султан - 88,

в городе Алматы - 80,

в Атырауской области - 50,

в Карагандинской области - 30,

в ЗКО - 38,

в Павлодарской области - 80,

в СКО - 67,

в Костанайской области - 75,

в Алматинской области - 62,

в Акмолинской области - 72,

в городе Шымкент - 1,

в Жамбылской области - 26,

в Актюбинской области - 13,

в Туркестанской области - 3,

в Мангистауской области - 9,

в Кызылординской области - 3.