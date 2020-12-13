Петропавловск. 12 декабря. КазТАГ - Яркий звездопад смогут наблюдать казахстанцы в ночь на понедельник, передает КазТАГ.



«Пик метеорного потока Геминиды придется на ночь с воскресенья на понедельник, 14 декабря», - рассказал профессор Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева Андрей Солодовник в субботу.



«Зрелищный фейерверк метеорного потока Геминид украшает небо ежегодно. Главное – чтобы не было облаков. В этом году ситуация на редкость благоприятная – Луна совсем не будет своим сиянием мешать любоваться метеорами. Максимальная активность потока придется на ночь с 13 на 14 декабря (на предутренние часы), а примерно через сутки после этого события должно произойти новолуние», - прокомментировал Солодовник.



По словам ученого, благодаря новолунию узенький серпик тающей Луны взойдет только перед рассветом и проблем наблюдению метеоров не создаст.



«Активность потока ожидается очень высокой – на уровне около 150 метеоров в час. Созвездие Близнецов, откуда будут вылетать метеоры, расположится в восточной части неба около 23.00. С этого момента времени и далее - лучшее время для наблюдений», - сообщил астроном.



Солодовник отметил, что частицы метеорного потока порождены астероидом Фаэтон, который, как полагают некоторые ученые, является ядром давно угасшей кометы.



«А на исходе суток 14 декабря произойдет полное солнечное затмение. Однако увидеть его можно будет только в западном полушарии Земли. Казахстанцы наблюдать затмение не смогут», - заключил ученый.