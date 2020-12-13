Умер известный хирург Алмас Ормантаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. О кончине доктора сообщают его коллеги.



"Сегодня, после продолжительной болезни, безвременно ушел из жизни заведующий кафедрой детской хирурги Казахского Национального медицинского Университета, Председатель РОО "Казахстанские детские хирурги" доктор медицинских наук, профессор Ормантаев Алмаз Камалович!

Светлая память", - сообщил хирург Асылжан Ерекешов в Facebook.



"Светлая Память блестящему хирургу, ученому, педагогу, настоящему внимательному другу. Алмас Ормантаев, профессор, сын великого академика К.С.Ормантаева, студенческий друг, невероятный оптимист, жизнелюб. Тысячи спасенных им детских жизней, сотни подготовленных учеников детских хирургов. В это трудно поверить. Искрение соболезнования близким.

Скорбим вместе с Вами!", - также написал президент международной академии репродуктологии Вячеслав Локшин.



Алмас Ормантаев пошел по стопам отца - академика Камала Ормантаева, которого называют основоположником казахстанской детской хирургии. Алмас Ормантаев после окончания Алматинского государственного медицинского института в 1982 году, обучался в клинической ординатуре по детской хирургии в НИИ педиатрии АМН СССР в Москве. После окончания докторантуры по детской хирургии в НИИ педиатрии АМН РФ работал заведующим отделения детской хирургии НЦПиДХ.



С 2009 по 2013 год работал заместителем медицинского директора по педиатрии и детской хирургии в Национальном Научном Центре материнства и детства, руководителем отдела детской хирургии. С 2013 года возглавляет кафедру детской хирургии КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова. Прошел специализацию по детской хирургии в университетской клинике медицинского университета города Грац (Австрия).