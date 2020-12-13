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Как мошенники могут украсть деньги во время оплаты через QR-код

Просмотров:209 Опубликовано: Сегодня, 14:06
Как мошенники могут украсть деньги во время оплаты через QR-код
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 13 дек — Sputnik. В этом году жители всех стран мира стали активнее использовать QR-код для оплаты товаров и услуг. Наряду с распространением способа оплаты, возросло и количество мошеннических схем, направленных на кражу средств со счетов пользователей.

Управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин пояснил, что QR-код – это прежде всего способ доставки на устройство текстовой информации, действия с которой производит пользователь.

"Мошенники размещают QR-коды на листовках, информационных стендах либо замещают надлежащие коды организаций, в которых потребитель хочет произвести оплату, на сгенерированные собственные коды, которые перенаправляют денежные средства плательщика на счета злоумышленников", - цитирует слова юриста РИА Новости.

Он также напомнил, что преступники могут использовать одну из двух схем. Первая предполагает введение человека в заблуждение, вторая – скачивание на телефон вирусных программ по незнанию.

Также есть риск, что под видом зашитых в QR-код реквизитов для оплаты товаров и услуг кроются реквизиты мошенников. Тут нужна осторожность и бдительность.

Кроме того, стоит подключать сервисы для считывания QR-кода от проверенных производителей антивирусов. Они проверяют, нет ли кода в базах фишинговых и вредоносных страниц. В случае обнаружения некорректного списания средств с карты с помощью QR-кода пользователям необходимо обратиться в банк с запросом об отмене операции и написать заявление в полицию о факте мошенничества.


Источник: sputniknews.kz
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