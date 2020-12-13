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Американец пытался улететь из Лас-Вегаса на крыле самолета

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:15
Американец пытался улететь из Лас-Вегаса на крыле самолета
Фото Twitter.com/@JrMacfayden
В аэропорту Лас-Вегаса неизвестный мужчина забрался на крыло пассажирского лайнера авиакомпании Alaska Airlines и пытался таким образом улететь, сообщает TMZ, передает Tengrinews.kz.

На размещенных в Сети кадрах видно, как мужчина сначала ползает и прогуливается по крылу воздушного судна, затем карабкается вверх по его законцовке и, соскальзывая, падает на землю с высоты.

Как уточняется, инцидент произошел в субботу, 12 декабря, в международном аэропорту Маккаран в Хендерсоне штата Невада. Рейс 1367, направлявшийся из Лас-Вегаса в Портленд, готовился к взлету, однако пилоты заметили неизвестного, приближавшегося к лайнеру, и уведомили об этом диспетчеров.

В результате на место прибыли сотрудники авиагавани и представили правоохранительных органов - им удалось задержать нарушителя, его доставили в одну из местных больниц для осмотра. Предположительно, мужчина страдает психическим расстройством.



Источник: Tengrinews.kz
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