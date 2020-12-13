Американец пытался улететь из Лас-Вегаса на крыле самолета

@AlaskaAir crew has been exceptional as The Original Wingman graces us with his presence. #StayHot2020 pic.twitter.com/79PHcHhJ0q — Brooke Knight (@SkipperBK13) December 12, 2020

В аэропорту Лас-Вегаса неизвестный мужчина забрался на крыло пассажирского лайнера авиакомпании Alaska Airlines и пытался таким образом улететь, сообщает TMZ, передает Tengrinews.kz.На размещенных в Сети кадрах видно, как мужчина сначала ползает и прогуливается по крылу воздушного судна, затем карабкается вверх по его законцовке и, соскальзывая, падает на землю с высоты.Как уточняется, инцидент произошел в субботу, 12 декабря, в международном аэропорту Маккаран в Хендерсоне штата Невада. Рейс 1367, направлявшийся из Лас-Вегаса в Портленд, готовился к взлету, однако пилоты заметили неизвестного, приближавшегося к лайнеру, и уведомили об этом диспетчеров.В результате на место прибыли сотрудники авиагавани и представили правоохранительных органов - им удалось задержать нарушителя, его доставили в одну из местных больниц для осмотра. Предположительно, мужчина страдает психическим расстройством.