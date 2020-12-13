Американец пытался улететь из Лас-Вегаса на крыле самолета

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@AlaskaAir crew has been exceptional as The Original Wingman graces us with his presence. #StayHot2020 pic.twitter.com/79PHcHhJ0q— Brooke Knight (@SkipperBK13) December 12, 2020
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