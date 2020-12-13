Канцелярия премьер-министра потратит 516 млн тенге на год полетов на самолете для VIP-персон

Канцелярия премьер-министра РК выделила 516 млн 071 тыс тенге на «услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров без расписания». Что под этим подразумевается – узнала корреспондент ИА «NewTimes.kz».
12 декабря завершился прием заявок по лоту «услуги воздушного транспорта» для канцелярии премьер-министра.
Прием заявок в данном случае — понятие номинальное, потому что ранее госзакупка не состоялась, и на этот раз прошла из одного источника.
Приглашенным поставщиком стала государственная авиакомпания «Беркут» управления делами президента РК.
На что именно канцелярия выделяет 516 млн тенге или $1 млн 230 тыс долларов? Поставщик будет предоставлять услуги воздушного транспорта весь 2021 год — речь идет как о внутренних перевозках, так и о международных.
Стоимость включает в себя ангарный комплекс в столице, воздушное судно, оборудованное VIP-салоном, с ограниченным количеством пассажирских мест для VIP-персон, а также работу пилотов, инженеров и бортпроводника.
«Стоимость полетного часа должна быть реальной и должна включать все затраты, связанные с эксплуатацией воздушного судна (топливо, метеообеспечение, аэронавигация, услуги аэропортов, расходы на экипаж, обслуживание пассажиров). При необходимости (чрезвычайные ситуации) обеспечить экстренный вылет воздушного судна (день в день) по требуемому маршруту», — говорится в техспецификации.
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