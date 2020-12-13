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Канцелярия премьер-министра потратит 516 млн тенге на год полетов на самолете для VIP-персон

Просмотров:651 Опубликовано: Сегодня, 19:11
Канцелярия премьер-министра потратит 516 млн тенге на год полетов на самолете для VIP-персон
Фото из открытых источников
Канцелярия премьер-министра РК выделила 516 млн 071 тыс тенге на «услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров без расписания». Что под этим подразумевается – узнала корреспондент ИА «NewTimes.kz».

12 декабря завершился прием заявок по лоту «услуги воздушного транспорта» для канцелярии премьер-министра.

Прием заявок в данном случае — понятие номинальное, потому что ранее госзакупка не состоялась, и на этот раз прошла из одного источника.

Приглашенным поставщиком стала государственная авиакомпания «Беркут» управления делами президента РК.

На что именно канцелярия выделяет 516 млн тенге или $1 млн 230 тыс долларов? Поставщик будет предоставлять услуги воздушного транспорта весь 2021 год — речь идет как о внутренних перевозках, так и о международных.

Стоимость включает в себя ангарный комплекс в столице, воздушное судно, оборудованное VIP-салоном, с ограниченным количеством пассажирских мест для VIP-персон, а также работу пилотов, инженеров и бортпроводника.

«Стоимость полетного часа должна быть реальной и должна включать все затраты, связанные с эксплуатацией воздушного судна (топливо, метеообеспечение, аэронавигация, услуги аэропортов, расходы на экипаж, обслуживание пассажиров). При необходимости (чрезвычайные ситуации) обеспечить экстренный вылет воздушного судна (день в день) по требуемому маршруту», — говорится в техспецификации.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 21:57
Чем беднее страна тем круче понты. Берите пример со стран Скандинавии: на работу на велосипеде. Если самолёт то эконом-класс

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • TU-154
  • kolu411
  • Сергей Владимиров
 пипл (Посетители) Сегодня, 19:13
А с обычными людьми летать не судьба?
 
 

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