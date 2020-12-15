«Видели ночь»: солнечное затмение погрузило во мрак Аргентину

Днем 14 декабря почти вся Аргентина в течение трех часов была практически парализована. Люди наблюдали «затмение века», пик которого пришелся на 13:05—13:25 по местному времени. Лунная тень шириной 90 километров, пересекавшая страну с запада на восток, полностью закрыла Солнце в провинциях Рио-Негро и Неукен.
Полное затмение наблюдалось в течение довольно длительного промежутка времени: от десяти секунд до двух минут. Города Пьедра-дель-Агила и Сан-Антонио-Эсте погрузились в ночную тьму посреди бела дня. Жители городов выложили в Сеть фотографии и видеозаписи памятного события.
Трансляцию затмения, которое не повторится до 2048 года, вел в прямом эфире местный телеканал TN. Чтобы посмотреть редкое явление в живую в Патагонию приехали тысячи туристов и поклонников астрономии.
Когда Луна полностью закрыла Солнце, вокруг черного диска была видна лишь небольшая корона из вспышек. Резко похолодало — было ощущение, что температура упала на несколько градусов. Возвращение солнечного света люди приветствовали бурными восторгами. Многим из них больше никогда в жизни не удастся увидеть ничего подобного. По данным NASA, полное солнечное также было видно в Чили, в некоторых районах южной части Атлантического и Тихого океанов и в Антарктиде. Частично событие наблюдалось в Перу, Боливии, Уругвае, Парагвае, Эквадоре и Бразилии.
Аргентина стала свидетелем полного солнечного затмения второй год подряд. 2 июля 2019 года его можно было наблюдать в центре страны.
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