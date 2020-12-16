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Видео об отравителях Навального собрало почти 10 миллионов просмотров за сутки

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:00
Видео об отравителях Навального собрало почти 10 миллионов просмотров за сутки
© YouTube/Алексей Навальный
Видеоролик, в котором пересказывается расследование Bellingcat и The Insider о сотрудниках ФСБ, пытавшихся отравить Алексея Навального, за первые сутки набрал свыше девяти миллионов просмотров на канале оппозиционера в YouTube, сообщает Tengrinews.kz.

На момент написания новости ролик под названием "Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить" находился на первом месте в тренде российского YouTube.

В расследовании Bellingcat и The Insider называются имена восьми сотрудников специальной группы ФСБ, которые якобы несколько лет следили за Навальным и отравили его ядом "Новичок".

Личности причастных к отравлению сотрудников расследователи установили с помощью сопоставления данных биллинга сотовых телефонов с офлайновыми базами данных.

Сам Навальный, комментируя расследование, назвал произошедшее "государственным терроризмом".

"Целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников в течение двух лет ведет операцию, в ходе которой несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым, а он никогда бы не осмелился это сделать без приказа Путина", - сказал оппозиционер.



Источник: Tengrinews.kz
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