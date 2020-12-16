Российский историк высмеял высказывание о "подаренной" Казахстану территории

Виктор Козодой читает лекцию в Ельцин-центре. © wikipedia.org

Российский историк, доктор исторических наук и бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой вступил в заочную полемику с депутатом Госдумы Вячеславом Никоновым, который ранее заявил, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России". Свою точку зрения по данному вопросу профессор изложил в посте в Facebook, сообщает Tengrinews.kz.Далее приводим публикацию историка полностью (орфография и пунктуация сохранены. - Прим.):"По итогам прошедшей недавно "дискуссии", можно сделать вывод, что некоторые наши граждане, включая и наших коммунальных депутатов нашего сельпо, судя по всему, черпают свои знания по истории из советских кинокомедий типа "Иван Васильевич меняют профессию". Помните там Иван Грозный (в исполнении Ю.Яковлева) говорит "Казань брал, Астрахань брал, Шпака не брал". На основе этой крутой "методологии" наши горе-нацпаты делают нехитрый вывод, что Казанское и Астраханское ханства все-таки существовали, признают их факт существования, а так как про других сказано не было, то и их вроде как и не было вовсе, о чем давеча с пеной у рта и пытались "доказывать", утверждая что не было никогда (до советской власти) казахского государства. При этом этого рода деятели, часто любят ссылаться как раз на советские времена. Ну хорошо, на советские так на советские. Смотрим литературу.В 1943 году вышло первое издание "Истории Казахской ССР" под редакцией М.Абдыкалыкова и А. Панкратовой (академик АН СССР, научный авторитет которой не подлежит никакому сомнению). Так вот на странице 94, есть §9 "Образование и развитие Казахского ханства", где и говорится "возникло новое государство, ставшее основой Казахского ханства". Далее, страница 95, "Население молодого государства росло. В 60-х годах 15 века оно насчитывало 200 тысяч человек. Главой Казахского ханства был Жаныбек".В 1949 году вышло второе издание (под редакцией И. Омарова и А. Панкратовой). Вот такая она "советская историография".Год образования Казахского ханства обозначают 1465 (напомню, что год "независимости" Русского государства - 1480, после Великого стояния на Угре, и то что это произошло на 15 лет позже, это не хорошо и не плохо, это просто такая вот объективная реальность, как то, что в Новосибирске зима и есть снег.Все-таки историю надо изучать не только по кинокомедиям, а по научным исследованиям, особенно по тем фактам, что и в советские времена утверждалось и не опровергалось..."Ранее председатель комитета по образованию и науке Госдумы России Вячеслав Никонов в программе "Большая игра" на Первом канале заявил, что (раньше) "Казахстана не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Они (казахи. - Прим.) существовали гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана - это большой подарок со стороны России и Советского Союза". В Казахстане высказывание российского депутата вызвало большой общественный резонанс.Сам Никонов так прокомментировал свое скандальное высказывание. "Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра". Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана", - написал Никонов в своем телеграм-канале.