Опубликована статистика по заболевшим коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 749 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает zakon.kz.



В разрезе регионов:



город Нур-Султан - 86

город Алматы - 77

город Шымкент - 4

Акмолинская область - 65

Актюбинская область - 3

Алматинская область - 49

Атырауская область - 60

Восточно-Казахстанская область - 64

Жамбылская область - 32

Западно-Казахстанская область - 38

Карагандинская область - 31

Костанайская область - 70

Кызылординская область - 9

Мангистауская область - 9

Павлодарская область - 80

Северо-Казахстанская область - 65

Туркестанская область - 7



Всего в стране выявлены 143 735 заболевших.