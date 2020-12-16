«Шуты часто говорят то, что на уме у царя»: Сатпаев дал совет властям по ситуации с Россией

Известный казахстанский политолог Досым Сатпаев прокомментировал высказывания депутата Госдумы Вячеслава Никонова о том, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России», передает ИА «NewTimes.kz».



«Если мы не будем уважать себя, то и нас перестанут уважать. И большой ошибкой руководства Казахстана является то, что все эти провокационные заявления Жириновского, ныне покойного Лимонова, Соловьева, Никонова и других российских политиков, журналистов или экспертов касательно внутренней и внешней политики нашей республики, а также ее территориальной целостности у нас ошибочно принимали за шумовой эффект политических шутов. На самом деле шуты часто говорят то, что на уме у царя и его свиты», — пишет Сатпаев в Facebook.



По словам политолога, в мире дипломатии есть немало инструментов для того, чтобы четко обозначить свою позицию по тому или иному вопросу.



Исходя из этого, он посоветовал МИД РК, кроме дипломатических нот, на которые руководство России «плюет с высокой кремлевской башни», использовать один из таких инструментов, как «официальное введение запрета на визит» в нашу республику всех тех лиц, кто позволяет себе провокационные и оскорбительные выпады в адрес Казахстана, его территориальной целостности, истории, языка и т.п.



«Хватит заниматься дипломатическими полумерами. Понятно, что многие из этих провокаторов в Казахстан приезжать не собираются. Но здесь важен сам дипломатический прецедент составления такого списка, куда попадут некоторые представители российской власти, как тот же Жириновский или Никонов», — считает Досым Сатпаев.



Он отметил, что при составлении такого списка у российских официальных лиц будет лишь два выхода:



либо «публично вступиться за этих «клоунов» и тех, «кого неправильно поняли», тем самым также публично продемонстрировав свою поддержку тому, что они несли;

либо заставить их всех извиниться перед народом Казахстана.



«Также появление или непоявление такого списка будет «проверкой на вшивость» наших властей. Либо они действительно отстаивают интересы государства, либо только делают вид, при этом боясь гнева Путина. В любом случае, это лишь первый шаг к тому, чтобы начать защищать свой суверенитет. Следующим шагом должен быть выход Казахстана из ЕАЭС, а потом приостановление своего участия в ОДКБ, как это когда-то сделал Узбекистан», — заключил политолог.



Напомним, ранее Вячеслав Никонов, выступая в эфире одного из телеканалов, заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России». В ответ на высказывание российского депутата МИД Казахстана передало ему ноту с позицией ведомства на этот счет.