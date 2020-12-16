Врач 40 лет оплодотворял пациенток и стал отцом 9 тысяч детей

Фото Jaime Hall/SWNS

104-летний Филипп Певен из Детройта (США), работая врачом, более 40 лет лет оплодотворял пациенток и в результате стал отцом около девяти тысяч детей. Об этом пишет британский таблоид The Sun, передает Tengrinews.kz.Как пишет издание, мужчина регулярно выступал в роли донора спермы для клиенток, желающих забеременеть. Одна из его биологических дочерей по имени Джейми Холл решила найти своего кровного отца и прошла ДНК-тест. В результате она узнала, что ее биологический отец - Филипп Певен.Девушка решила заняться поиском своих кровных братьев и сестер. Ей это удалось сделать через сайт биотехнологической компании 23andMe. Она начала связываться со всеми потенциальными родственниками, которых находила на сайте. В январе 2020 года Холл скооперировалась со сводной сестрой и решила встретиться с Певеном.Пенсионер-отец признался, что действительно использовал свои материалы, чтобы оплодотворять клиенток. Но, по его словам, иногда в качестве доноров выступали и его доктора-коллеги.Холл и ее кровные братья и сестры отнеслись положительно к своему открытию. "Я не вижу в этом ничего плохого. Все те женщины, в том числе наши матери, приходили к нему в отчаянии, и он давал им то, в чем они нуждались. Я действительно считаю, что он пытался помочь людям, и без него меня бы сейчас не было", - отметила она в интервью изданию.