В какой цвет украсить елку в год Быка

На Новый 2021 год нужно украшать елку в классическом, скандинавском и эко-стиле, передает zakon.kz.
Белый Бык уважает тех, кто чтит обычаи и традиции. Поэтому, если следовать правилам, которые он устанавливает, то под его покровительством год будет спокойным, а также получится наладить отношения на работе и в семье. Но Бык не любит излишеств, - сообщает Кleo.ru.
Новогоднюю елку можно украсить в одном цвете – в серебристом с металлическими оттенками или в белом. Можно использовать сочетание двух или трех оттенков. Главное, чтобы цвета дополняли друг друга.
К удачным комбинациям украшений можно отнести прозрачный и светло-серый с блестками, а также бело-серебристый и бело-золотистый цвета.
Есть и другие варианты:
- оттенки серебра и матовый серый; - цвет лаванды, голубой, синий; - бордовый и красный; - белый, молочный, бежевый; - зеленый, фисташковый, цвет мяты; - светло-коричневый и коралловый с блестками.
В год Быка войдут в моду натуральные материалы, поэтому при выборе украшений стоит обратить внимание на цветы из ткани и сувениры из дерева.
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