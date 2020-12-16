Жириновский о территориальных претензиях к Казахстану: Никонов все правильно сказал

Алматы. 16 декабря. КазТАГ – Депутат государственной думы РФ от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский поддержал территориальные претензии к Казахстану со стороны депутата госдумы от партии «Единая Россия» Вячеслава Никонова.



«Он все правильно сказал. Никонов очень грамотный человек, занимается этим, был бы жив дедушка его – Молотов Вячеслав Николаевич – он бы подтвердил это. Там Россия: Уральск, Семипалатинск, Петропавловск. Причем здесь Казахстан?» - заявил Жириновский.



По его утверждению, «казахские племена кочевали там, в Средней Азии».



«И там все было перепутано – где киргизы, где казахи, где каракалпаки, где там туранцы-муранцы и так далее. Но государства с границами, с правительством не было – это все создала искусственно советская власть, так они продолжают обвинять Никонова. Ну что, еще заставите его извиняться за то, что живете на русских землях? А русские там как появились, что они там, с неба прилетели что ли?» - утверждает Жириновский.



Напомним, 10 декабря депутат госдумы Вячеслав Никонов в эфире государственного российского телеканала заявил, что «Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен».



«Они существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза», - заявил Никонов в эфире федерального телевидения.



12 декабря министерство иностранных дел Казахстана передало российскому дипломату ноту в связи с заявлением депутата госдумы. Позже Никонов заявил, что «интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР», а также выразил «самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана». Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Мухтар Кул-Мухаммед, комментируя заявление Никонова, отметил, что слова депутата госдумы «являются политической безответственностью и оскорблением».



Также стало известно, что в Москве на заборе посольства Казахстана был размещен баннер «Северный Казахстан – русская земля». Инцидент произошел 11 декабря, на следующий день после того, как председатель комитета по образованию и науке государственной думы РФ и ведущий программы «Большая игра» Вячеслав Никонов заявил о том, что Россия якобы подарила территорию Казахстану. Задержанного у здания посольства Казахстана позже отпустили.



Позже первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий от лица российской госдумы заявил, что Россия всецело признает суверенитет Казахстана. По его словам, две страны поддерживают прочные дружеские и партнерские связи в разных сферах, поэтому он надеется, что инцидент с высказываниями депутата госдумы Вячеслава Никонова будет улажен.



Мажилисмен Бахытбек Смагул тоже высказался по поводу слов Никонова, отметив, что Россия велика, и новые земли ей ни к чему.



13 декабря стало известно, что плакат «Северный Казахстан ‒ это казахская земля» повесили перед консульством России в Алматы. При этом появились сообщения о том, что вывесивших плакат задержала полиция.



14 декабря появился фрагмент видео, на котором депутат госдумы Евгений Федоров, комментируя слова Никонов, заявил о том, что Россия должна потребовать от Казахстана отдать территорию. Федоров до получения депутатского мандата работал в совете обороны при администрации президента России, занимал пост вице-министра по атомной энергии, является полковником в отставке. По сообщениям российских СМИ, ранее он называл Россию колонией США.



В это же день доктор исторических наук, российский профессор Виктор Козодой, говоря о территориальных претензиях к Казахстану Никонова и Федорова, поставил под сомнение их компетентность в вопросах истории, отметив, что Казахское ханство было образовано на 15 лет раньше «Русского государства».



Известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, комментируя заявления Никонова и Федорова, отметил, что у России не так много союзников, чтобы позволять себе неадекватные высказывания, а знаменитый казахстанский поэт Олжас Сулейменов, говоря о территориальных претензиях к Казахстану, выразил мнение, что казахстанцам нужно уделить больше внимания северным областям страны. Общественный деятель Мурат Ауэзов, комментируя неоднозначные заявления российских политиков, объяснил, почему текущая геополитическая ситуация не позволит создать «новую Российскую Империю». В мажилисе, комментируя заявления Никонова и Федорова, отметили, что официальной реакции и оценки российской стороны так и не последовало. Общественный деятель Амантай Кажы заявления «единороссов» назвал неофашизмом и неоколониализмом. В то же время, известный казахстанский политолог Виктор Ковтуновский, комментируя выступления депутов-единороссов, заявил о том, что молчание казахстанцев «не титульного» происхождения воспринимается как согласие с позицией российских политиков.



Также 14 декабря также стало известно, что в Нур-Султане автолюбитель погнул шлагбаум посольства России.



15 декабря КазТАГ сообщил о том, что пять из шести граничащих с Россией регионов Казахстана оказались в аутсайдерах по субвенциям из бюджета.