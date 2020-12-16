Правила обмена сомнительных банкнот и монет озвучили в Нацбанке

Начальник управления экспертизы банкнот и монет Департамента наличного денежного обращения Национального банка РК Асхат Абишев рассказал о порядке и правилах обмена сомнительных банкнот и монет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.
"К платежным средствам относятся подлинные банкноты, не утратившие свою силу и сохранившие не менее 70% от установленных Национальным банком размеров. Сомнительными банкнотами и монетами являются сохранившие менее 70% от установленной площади платежного средства. К данной категории также относятся денежные знаки с повреждениями и искажениями, которые затрудняют определение их подлинности", – сообщил Асхат Абишев.
По его словам, если банкнота сохранила более 50% от установленных Национальным банком размеров, то такая купюра принимается на экспертизу филиалами НБК для определения подлинности и платежности.
Банкноты, признанные экспертизой подлинными, подлежат обмену на годные к обращению. Дополнительная плата за процедуру обмена не взимается.
Всего за 11 месяцев текущего года Нацбанком на экспертизу принято 1 727 сомнительных банкнот и монет, из них 972 банкноты и монеты заменены на годные.
За аналогичный период 2019 года на экспертизу принята 3 971 сомнительная банкнота и монета, 3 188 банкнот и монет – заменены на годные. Это вдвое меньше, чем в текущем году.
"Отмечу, что все филиалы Национального банка принимают по нарицательной стоимости платежные банкноты и монеты национальной валюты, находящиеся в обращении на территории РК и являющиеся законным платежным средством", – заключил Асхат Абишев.
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