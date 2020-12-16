В России заморозили цены на сахар и подсолнечное масло

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев объявил о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло в России. Слова чиновника приводит РИА Новости.
По словам Патрушева, стоимость сахара у производителей составит 36 рублей за килограмм, цена подсолнечного масла — 95 рублей за литр. Это стало следствием соглашений о стабилизации цен.
«Эти меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года. В соответствии с положениями соглашений цена должна скорректироваться в пятидневный срок с даты подписания», — отметил Патрушев. При этом в некоторых торговых точках снижение цен происходит уже сейчас, добавил министр.
На слова Патрушева уже отреагировал Масложировой союз. Он ожидает снижения стоимости подсолнечного масла на 25 процентов. Помимо подписания соглашения о стабилизации влияние окажется также повышение экспортной пошлины на подсолнечник.
Цены на некоторые продовольственные товары в России начали расти в конце года. В начале декабря проблемой озаботились президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин, поручившие профильным ведомствам решить проблему. В результате было решено заключить соглашения о стабилизации цен с производителями ключевых категорий продуктов питания.
Также к вопросу подключилась Генпрокуратура, инициировавшая проверку по фактам повышения цен в некоторых регионах. В отдельных субъектах РФ рост составил десятки процентов.
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