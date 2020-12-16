Сообщение о чипах в наборах для ПЦР-тестирования рассылают казахстанцы

В Казнете обсуждают новость о том, что в наборах для ПЦР-тестирования на COVID-19 обнаружили микрочипы. Пользователи уверяют, что устройство сделано из "радиоактивного переходного металла со способностью биопроникновения". Это неправда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
Автор сообщения рассказывает о некоем материале Technetium, способном контролировать мышление и проводить манипуляции с человеческим ДНК. На самом деле Technetium
(технеций) действительно радиоактивен, но контролировать разум и влиять на ДНК он не способен. Его широко применяют в ядерной медицине для исследований мозга, сердца, щитовидной железы, легких, печени, желчного пузыря, почек, костей скелета, крови, а также для диагностики опухолей.
Однако на фото, которое пользователь Сети, "обнаруживший чип", опубликовал в доказательство своей находки, видно, что предмет изготовлен не из технеция.
То, что представлено на изображении – наноструктурированный стеклянный чип, разработанный в 2013 году в Стэнфордском университете. Он предназначен для ускорения частиц. Предполагалось, что его можно применять для изготовления компактных рентгеновских устройств для сканирования безопасности, медицинской терапии и визуализации, а также исследований в области биологии и материаловедения.
Ни о каком вживлении подобных устройств, контроле разума и модификации ДНК ученые не заявляли.
Помещать его для каких-либо целей в наборы для ПЦР-тестирования бессмысленно. Кроме того, подобный чип можно заметить невооруженным глазом, так как он чуть меньше рисового зернышка.
Таким образом, автор шокирующего поста намеренно ввел пользователей в заблуждение, используя фото разработки Стэнфордского университета. Подпись к изображению также построена на вымышленной информации.
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