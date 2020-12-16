Полицейские в Вологде защитили пешеходов, приняв на себя удар лихача

В Вологодской области сотрудники ДПС предотвратили трагедию, вовремя среагировав на действия водителя, который ехал по Северному шоссе в Череповце.







Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что полицейские остановились перед переходом, пропуская людей. Однако в это время по левой полосе к пешеходам летел автомобиль, не снижая скорости.



"Мгновенно оценив ситуацию, полицейские включили специальные звуковые и световые сигналы, развернули патрульный автомобиль и перекрыли левую полосу движения. Таким образом, они приняли удар на себя и предотвратили наезд транспортного средства на пешеходов", - добавила Волк.



В результате происшествия никто из граждан не пострадал. За рулем ВАЗ-2112 находился водитель без нужных документов. Кроме того, экспресс-тест показал наличие наркотиков в организме.



Водитель и пассажир отечественной легковушки пытались помешать сотрудникам Госавтоинспекции изъять госномера. В результате был составлен ряд протоколов об административных правонарушениях.



