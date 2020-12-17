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Прирост новых случаев COVID-19 продолжился в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:13
Прирост новых случаев COVID-19 продолжился в Казахстане
Фото: ©Турар Казангапов
За прошедшие сутки (по данным на 16 декабря) в Казахстане зарегистрировали 788 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Накануне, 15 декабря, в республике было зафиксировано 749 новых случаев заболевания коронавирусом.

На данный момент в стране подтверждено 144 523 случая, из них:

в ВКО - 18023 (+69),
в Нур-Султане - 17378(+111),
в Алматы - 17278(+77),
в Атырауской области - 12283(+77),
в Карагандинской области - 11571(+30),
в ЗКО - 8672(+27),
в Павлодарской области - 7973(+88),
в СКО - 7709(+65),
в Костанайской области - 6609(+70),
в Алматинской области - 6362(+49),
в Акмолинской области - 6399(+59),
в Шымкенте - 5447(+4),
в Жамбылской области - 4795(+33),
в Актюбинской области - 3600(+12),
в Туркестанской области - 3559(+5),
в Мангистауской области - 3529(+10),
в Кызылординской области - 3336(+2).

Также за прошедшие сутки в Казахстане еще 746 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в Нур-Султане - 42,
в Алматы - 325,
в Акмолинской области - 34,
в Атырауской области - 34,
в ВКО - 152,
в Жамбылской области - 15,
в Карагандинской области - 21,
в Костанайской области - 8,
в Мангистауской области - 26,
в Павлодарской области - 89.

Всего в стране от COVID-19 излечились 128 964 человека.


Источник: Tengrinews.kz
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