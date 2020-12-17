Прирост новых случаев COVID-19 продолжился в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 16 декабря) в Казахстане зарегистрировали 788 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Накануне, 15 декабря, в республике было зафиксировано 749 новых случаев заболевания коронавирусом.
На данный момент в стране подтверждено 144 523 случая, из них:
в ВКО - 18023 (+69), в Нур-Султане - 17378(+111), в Алматы - 17278(+77), в Атырауской области - 12283(+77), в Карагандинской области - 11571(+30), в ЗКО - 8672(+27), в Павлодарской области - 7973(+88), в СКО - 7709(+65), в Костанайской области - 6609(+70), в Алматинской области - 6362(+49), в Акмолинской области - 6399(+59), в Шымкенте - 5447(+4), в Жамбылской области - 4795(+33), в Актюбинской области - 3600(+12), в Туркестанской области - 3559(+5), в Мангистауской области - 3529(+10), в Кызылординской области - 3336(+2).
Также за прошедшие сутки в Казахстане еще 746 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Нур-Султане - 42, в Алматы - 325, в Акмолинской области - 34, в Атырауской области - 34, в ВКО - 152, в Жамбылской области - 15, в Карагандинской области - 21, в Костанайской области - 8, в Мангистауской области - 26, в Павлодарской области - 89.
Всего в стране от COVID-19 излечились 128 964 человека.
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