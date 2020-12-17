Прирост новых случаев COVID-19 продолжился в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 16 декабря) в Казахстане зарегистрировали 788 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Накануне, 15 декабря, в республике было зафиксировано 749 новых случаев заболевания коронавирусом.



На данный момент в стране подтверждено 144 523 случая, из них:



в ВКО - 18023 (+69),

в Нур-Султане - 17378(+111),

в Алматы - 17278(+77),

в Атырауской области - 12283(+77),

в Карагандинской области - 11571(+30),

в ЗКО - 8672(+27),

в Павлодарской области - 7973(+88),

в СКО - 7709(+65),

в Костанайской области - 6609(+70),

в Алматинской области - 6362(+49),

в Акмолинской области - 6399(+59),

в Шымкенте - 5447(+4),

в Жамбылской области - 4795(+33),

в Актюбинской области - 3600(+12),

в Туркестанской области - 3559(+5),

в Мангистауской области - 3529(+10),

в Кызылординской области - 3336(+2).



Также за прошедшие сутки в Казахстане еще 746 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:



в Нур-Султане - 42,

в Алматы - 325,

в Акмолинской области - 34,

в Атырауской области - 34,

в ВКО - 152,

в Жамбылской области - 15,

в Карагандинской области - 21,

в Костанайской области - 8,

в Мангистауской области - 26,

в Павлодарской области - 89.



Всего в стране от COVID-19 излечились 128 964 человека.