«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 17 Декабря
+2...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.01 KZT
  • €1 = 510.56 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Диверсант и помощник Горбачева. Что известно о российском депутате Никонове

Просмотров:543 Опубликовано: Сегодня, 09:35
Диверсант и помощник Горбачева. Что известно о российском депутате Никонове
Фото ©РИА Новости
Что известно о российском историке, политологе, депутате Вячеславе Никонове, который заявил, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России", узнал корреспондент Tengrinews.kz.

По данным из открытых источников, Вячеслав Никонов родился в Москве в 1958 году в семье ученых. В 1973 году он поступил на исторический факультет МГУ, где обучался на кафедре новой и новейшей истории. В интервью на телеканале "Звезда" Никонов сообщил, что его специальность называлась "Спецпропаганда. Разложение войск противника".

"Нас учили составлять листовки, вести радиопропаганду на иностранных языках. Я думал, что окончил свою военную карьеру после того, как лейтенантом прошел военные сборы", - рассказал он.

В том же интервью он рассказал, что проходил военную подготовку в Псковской десантной дивизии, секретная специальность называлась "Диверсант, команда 500". Прошел десантную, парашютную и диверсионную подготовку. Также на телеканале "Звезда" он рассказал, что в 1993 году был соавтором одного из проектов конституции России, а в 2020 году он один из тех, кто вносил поправки в конституцию.

Российские СМИ пишут, что после учебы Вячеслав Никонов остался работать на родном факультете. В эти же годы он вступил в партию. Сначала стал инструктором в центральном аппарате коммунистической партии, а затем заведующим сектором ЦК КПСС. За годы работы на МГУ стал ведущим американистом, защитил диссертации по истории американский партий.

В 1990-1991 годах работал помощником руководителя Аппарата президента СССР Михаила Горбачева. Известно, что Никонов был понятым во время задержания вице-президента СССР Геннадия Янаева по делу ГКЧП.

Также он полгода успел поработать помощником Председателя КГБ СССР Вадима Бакатина. И в декабре 1991 года стал одним из участников скандала, связанного с передачей США схем подслушивающих устройств в их посольстве. Сообщается, что Никонов выступил в защиту своего начальника.

В декабре 1993 года впервые избран депутатом Государственной думы.

На выборах России в 1996 году Вячеслав Никонов был руководителем пресс-центра избирательного штаба Бориса Ельцина. В интервью телеканалу "Звезда" он рассказал о том, что приходилось скрывать в то время.

"Страна не знала, что выбирала президента, который был в тот момент недееспособен", - завил он.

Кроме того, Никонов занимался расследованием причин и обстоятельств возникновения кризисной ситуации в Чеченской республике.

C 2011 года депутат Госдумы от "Единой России", член комитета по бюджету и налогам. В 2013 - председатель Комитета Государственной думы по образованию. Во время исполнения депутатских полномочий выступил соавтором 31 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Сейчас является деканом факультета государственного управления МГУ и председателем правления фонда "Русский мир". С 2018 года вместе с американским политологом Дмитрием Саймсом ведет передачу "Большая игра" на Первом канале.

Напомним, в программе "Большая игра" на Первом канале, вышедшей в эфир 10 декабря, российский государственный и политический деятель, историк и политолог Вячеслав Никонов, рассуждая о распаде СССР, заявил, что (раньше) "Казахстана не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Они (казахи. - Прим.) существовали гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана - это большой подарок со стороны России и Советского Союза".



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
касым (Посетители) Сегодня, 10:34
Это отвлекающий маневр перед выборами на 10 января мне кажется потому что обязательно перед судьбоносными событиями в Казахстане появляется такого рода информации это уже не интересно топорная работа имидж мейкеров партии нуротан. Границы уже определеный задукоментированый главами государств.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Имярек (Посетители) Сегодня, 10:09
My Webpage

Ещё тот фрукт

My Webpage

Ещё тот фрукт

Прочитал о этом языкастом в Wikipedia...
Ещё тот фрукт овощ... Редиска будет точнее

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика