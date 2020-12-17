Диверсант и помощник Горбачева. Что известно о российском депутате Никонове

Что известно о российском историке, политологе, депутате Вячеславе Никонове, который заявил, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России", узнал корреспондент Tengrinews.kz.По данным из открытых источников, Вячеслав Никонов родился в Москве в 1958 году в семье ученых. В 1973 году он поступил на исторический факультет МГУ, где обучался на кафедре новой и новейшей истории. В интервью на телеканале "Звезда" Никонов сообщил, что его специальность называлась "Спецпропаганда. Разложение войск противника"."Нас учили составлять листовки, вести радиопропаганду на иностранных языках. Я думал, что окончил свою военную карьеру после того, как лейтенантом прошел военные сборы", - рассказал он.В том же интервью он рассказал, что проходил военную подготовку в Псковской десантной дивизии, секретная специальность называлась "Диверсант, команда 500". Прошел десантную, парашютную и диверсионную подготовку. Также на телеканале "Звезда" он рассказал, что в 1993 году был соавтором одного из проектов конституции России, а в 2020 году он один из тех, кто вносил поправки в конституцию.Российские СМИ пишут, что после учебы Вячеслав Никонов остался работать на родном факультете. В эти же годы он вступил в партию. Сначала стал инструктором в центральном аппарате коммунистической партии, а затем заведующим сектором ЦК КПСС. За годы работы на МГУ стал ведущим американистом, защитил диссертации по истории американский партий.В 1990-1991 годах работал помощником руководителя Аппарата президента СССР Михаила Горбачева. Известно, что Никонов был понятым во время задержания вице-президента СССР Геннадия Янаева по делу ГКЧП.Также он полгода успел поработать помощником Председателя КГБ СССР Вадима Бакатина. И в декабре 1991 года стал одним из участников скандала, связанного с передачей США схем подслушивающих устройств в их посольстве. Сообщается, что Никонов выступил в защиту своего начальника.В декабре 1993 года впервые избран депутатом Государственной думы.На выборах России в 1996 году Вячеслав Никонов был руководителем пресс-центра избирательного штаба Бориса Ельцина. В интервью телеканалу "Звезда" он рассказал о том, что приходилось скрывать в то время."Страна не знала, что выбирала президента, который был в тот момент недееспособен", - завил он.Кроме того, Никонов занимался расследованием причин и обстоятельств возникновения кризисной ситуации в Чеченской республике.C 2011 года депутат Госдумы от "Единой России", член комитета по бюджету и налогам. В 2013 - председатель Комитета Государственной думы по образованию. Во время исполнения депутатских полномочий выступил соавтором 31 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.Сейчас является деканом факультета государственного управления МГУ и председателем правления фонда "Русский мир". С 2018 года вместе с американским политологом Дмитрием Саймсом ведет передачу "Большая игра" на Первом канале.Напомним, в программе "Большая игра" на Первом канале, вышедшей в эфир 10 декабря, российский государственный и политический деятель, историк и политолог Вячеслав Никонов, рассуждая о распаде СССР, заявил, что (раньше) "Казахстана не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Они (казахи. - Прим.) существовали гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана - это большой подарок со стороны России и Советского Союза".