СМИ: Три казахстанки родили детей в России и продали гражданам Китая

Уголовное дело об организации торговли несовершеннолетними возбуждено в Красноярском крае. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, передает ИА «NewTimes.kz».
По версии следствия, три гражданки Казахстана по договору о суррогатном материнстве родили в Красноярске троих детей, и, оставив их, уехали домой. Детей, рожденных за денежное вознаграждение, планировалось передать гражданам КНР.
Возбуждено уголовное дело по статье «торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних».
Ход расследования взяла на контроль Красноярская краевая прокуратура.
К слову, Московская полиция начала проверку информации о квартире в центре города, где находились суррогатные матери. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.
«В полицию поступило обращение от уроженки Казахстана, в котором она просит принять меры в отношении агентства «Эко-гарант суррогатное материнство». По словам женщины, нанявшая ее компания для суррогатного материнства не оказывает ей должной медицинской помощи и насильно удерживает в квартире на улице Пресненский Вал», — сказал собеседник агентства.
Прокуратура Москвы также проведет проверку о нарушениях частным агентством по суррогатному материнству требований федерального законодательства, в том числе об охране здоровья граждан и защите прав несовершеннолетних.
«Кроме того, Пресненским межрайонным прокурором Москвы материал процессуальной проверки по обращению женщины о нарушении ее прав работниками указанной организации и оставлении в опасном для жизни и здоровья состоянии изъят из органов полиции и передан в территориальный орган ГСУ СК России по Москве», — сообщили в прокуратуре.
Басманный суд Москвы ранее арестовал семерых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, еще один заключен под домашний арест. Основной фигурант 14 июля объявлен в федеральный розыск. Как сообщал адвокат Игорь Трунов, он находится в Праге и готов приехать в Россию после возобновления международного авиасообщения.
Арестованные обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление. Ранее следственный комитет России объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области.
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