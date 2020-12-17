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Как изменятся кредитные договоры казахстанцев, рассказал депутат

Просмотров:1687 Опубликовано: Сегодня, 12:23
Как изменятся кредитные договоры казахстанцев, рассказал депутат
Альберт Рау. Кадр из видео
Депутат Альберт Рау в прямом эфире проекта "Самое время" на Седьмом канале рассказал о том, как изменятся кредитные договоры казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Законопроект был направлен на то, чтобы людей защитить, чтобы они в одном месте в договоре увидели все. Никаких мелких шрифтов. Никаких дополнительных услуг. В договоре в одном пункте будет перечислено все, что человек должен заплатить по займу", - заявил Альберт Рау.

При этом он отметил, что "законодатели не могут предусмотреть все фантазии, на которые пойдут банки или микрофинансовые организации".

"Человек, когда берет заем, должен видеть и понимать, сможет он с этим рассчитаться или нет", - считает депутат.

"Мы видим закредитованность. Она не снижается", - подчеркнул Альберт Рау.

"Возможно, даже придется принимать законы, которые будут ограничивать банки в навязывании кредитов. Когда звонят домой к человеку, он говорит: "Мне не нужен кредит", а они: "Ну почему, возьмите", - резюмировал депутат.

Смотрите новый выпуск программы "Самое время" с Александром Журавлевым сегодня в 19.00 на Седьмом канале в прямом эфире.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Rosov (Посетители) Сегодня, 13:20
Кредиты должны быть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на товары и услуги, выдаваться ТОЛЬКО с подтверждением доходов и ТОЛЬКО со страховкой от любого вида неуплаты.

Все остальные кредиты выданные ранее без соблюдения данных условий должны быть аннулированы.

Никаких наличных денег выдаваемых в качестве кредитов в нынешнее время быть не может, ведь тенге обесценивается ежедневно.

Рекомендую обратить внимание граждан на ютуб канал "Диктатура закона", где наши с вами сограждане борются с произволом и беззаконием против отвратительнейшего банка РК и не только против него.
 
 

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