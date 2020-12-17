"Пора пересмотреть историю Центральной Азии". Ученый из Кембриджа обратилась к казахстанским историкам

Казахстан и другие страны Центральной Азии находятся в сердце Азии и Великого Шелкового пути. Однако, роль этих государств в истории Евразии на систематической основе игнорировалась историками. TengriMIX со ссылкой на Peripheral Histories? представляет мнение научного сотрудника Университета Кембриджа Праджакти Калра, которая призывает ученых по-другому посмотреть на народы, веками влиявшие на события в Евразии.



"Письменная история Центральной Азии была записана, в основном, оседлыми народами (китайцами, древними греками, персами и русскими). В результате, рассказы о местных народах поданы с точки зрения стороннего наблюдателя, особенно в отношении кочевников. Более того, с начала XVI века европейская колонизация принесла специфическое понимание истории, в результате чего кочевые и полуоседлые цивилизации и народы, особенно на Востоке, считались варварскими и нецивилизованными. Это создало прочно сложившееся "понимание" того, что считается периферийным.



Периферийный определяется как относящийся к краю или периферии чего-либо или расположенный на их краю. Это и сбивает с толку: если страны Центральной Азии периферийные, то где тогда находится центр? Центр перемещался во времени и пространстве в этом географическом регионе. С VI века до нашей эры Китай и Персидская империя Ахеменидов играли центральную роль в Евразии. После прихода ислама в начале VIII века нашей эры регион стал частью мусульманского мира с Халифатом в качестве центра. Начиная с XVII века Россия доминировала в регионе в форме царской Российской империи, а позже Центральная Азия стала частью Советского Союза.



После 1991 года государства Центральной Азии были вынуждены разделить свою общую многовековую историю на отдельные ветви. Таким образом, опять, не смогло сложиться понимание единой Евразии, и продолжал доминировать колониальный европейский взгляд, взгляд европейцев XIX века на регион, как проходной, застыл в сознании современных людей. Тем не менее, любой, кто изучает Монгольскую империю XIII века и подход Валлерстайна к мировой системе, не может не остановиться и поставить под сомнение воспринимаемую периферийность этого региона.



В последнее время в исторических научных работах появилась тенденция отказа от евроцентризма. Использование Давидом Кристианом Внутренней Азии (кочевой Центральной Азии) как единицы всемирной истории, сопоставленной с Внешней Евразией (Китай, Россия), является достойной попыткой изменить исторический подход. Он не только переносит внимание читателя с оседлого образа жизни на кочевников и степь, но также дает подробное объяснение политической целостности Внутренней (Центральной) Азии. Точно так же ученые Нойман и Виген подчеркнули важность влияния кочевых институтов даже на оседлое европейское государство. Современный взгляд на национальное государство, как европейскую и в основном оседлую конструкция, не дает достаточно справедливого отражения продолжительного влияния кочевых институтов.



В истории Центральной Азии есть еще один камень преткновения - Советский Союз. Окончание холодной войны рассматривается как идеологическая победа капитализма и стран Западной Европы. Мир видит Советский Союз как российский эксперимент, в котором опять же не отражена роль жителей Центральной Азии, что опять же делает их невидимыми большую часть XX века. А поскольку достижения СССР были дезавуированы, это снова привело к еще одной потере для жителей Центральной Азии.



Сегодня Евразийский экономический союз по-прежнему рассматривается как российский проект. В свете этого Евразия и любая евразийская идея региона становится тесно связанной с Россией (и возрождением Советского Союза), и поэтому цикл продолжается, несмотря на то, что идея Евразийского союза наряду с другими проектами была направлена ​​на воссоединении региона и зародилась в Казахстане.



От ранних миграций до самых ранних форм цивилизаций, кочевых и полуоседлых, выходцы из Центральной Азии были главными героями этих историй, разворачивающихся в этом пространстве. Влияние этих групп на их оседлых соседей и, следовательно, на всю Евразию вынуждает применить к ним термин "евразийская история", который является одновременно значимым и точным. Необходимо признать роль центральноазиатских империй и ханств, особенно кочевых империй, в распространении торговли на Шелковом Пути, который сформировал основу мировой системы, по крайней мере, с XIII века, если не ранее. Это, в дополнение к устным рассказам и надписям, которые дают представление о формах, значениях и институтах кочевых и полуоседлых групп, населявших Центральную Азию, с их собственной точки зрения, способствуют историческому пониманию региона в целом.



Режимы и значения евразийского пространства невозможно понять, если игнорировать Центральную Азию и ту роль, которую она сыграла в истории. Невозможно понять подъем Москвы и Пекина, не глядя на Монгольскую империю. Евразия включает в себя множество разнообразных народов, идей, цивилизаций и религий. В то время как Россия пыталась (и потерпела неудачу) присвоить себе Евразию, а Китаю нет необходимости относиться к такой огромной категории, как Евразия, центральноазиатские национальные государства стремятся оставить свой след на мировой арене. Общая история центральноазиатских национальных государств требует пересмотра, которая может вместить различные вещи и представления: культурные, политические и экономические. Возможно, пришло время историкам Центральной Азии взять инициативу в свои руки и по праву заявить о своих правах на евразийскую историю", - поделилась мнением ученый.