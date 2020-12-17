Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы

Президент России Владимир Путин объявил о слезании России с "нефтяной иглы", передает zakon.kz.
Но вот знаете, на что хотел бы обратить внимание, что является совершенно очевидно положительным элементом развития экономики. 70% российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов, - сказал Путин.
По его словам, это означает, что Россия, пусть и не в полной мере, начинает "слезать с так называемой "нефтегазовой иглы".
И если кому-то хочется до сих пор представлять нас бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований, - говорит Путин, отметив, что зависимость российской экономики от экспорта энергоресурсов остается большой.
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