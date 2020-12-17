Российское СМИ: Молчание Кремля по поводу претензий к Казахстану бьет сразу по всем

Алматы. 17 декабря. КазТАГ – Молчание российских властей по поводу заявлений его представителей касательно территориальных претензий депутатов государственной думы Вячеслава Никонова и Евгения Федорова к Казахстану бьет сразу по всем, считает авторитетное российское издание «Новая газета» (НГ).



«Сторонники присоединения земель Северного Казахстана к России напоминают, что в 1990 году был принят закон о порядке выхода из СССР и статусе территорий государств: по нему страна, которая выходит из Союза, должна попросить разрешение взять с собой все те земли, которые к ней пришли уже при Советах. Но Казахстан свою независимость объявил даже позже, чем перестал существовать СССР, поэтому на него этот закон, утративший силу раньше появления независимого Казахстана, не распространяется», - говорится в материале.



Более того, отмечает НГ, «если какие-то вопросы по границе и существовали, то они все полностью решены в 2005 году ратифицированным обеими странами договором о границе».



«Никаких претензий у стран друг к другу нет: ни у России к северным частям Казахстана, ни у Казахстана – к условному Оренбургу (это, между прочим, первая столица казахской АССР). Тогда почему у российских политиков регулярно возникают эти фантомные боли по официально чужой земле? На самом деле у Кремля, конечно, нет никаких планов по аннексии каких-либо частей Казахстана: нужно быть абсолютным самоубийцей, чтобы начинать вооруженный конфликт со страной, общая граница с которой составляет 7,5 тыс. км. Но и молчание официальной Москвы – объяснения зампредседателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого кажутся малоубедительными – очень показательно», - отмечает НГ.



По мнению издания, «с точки зрения генеральной политической линии ни Никонов, ни Федоров не сказали ничего предосудительного».



«Россия по-прежнему мнит себя империей, а риторика про подарки – это вообще прямая отсылка к подобным фразам президента (правда, Путин говорил это не про Казахстан). Здесь, в России, и вправду по-прежнему думают, что Казахстан, Кыргызстан, Украина, Беларусь – «младшие братья», они во всем должны слушаться Москву, потому что она знает «как лучше». Относиться к соседним странам как к равным Кремль считает ниже своего достоинства. Да и обычные люди не отстают: бытовой национализм по отношению к «приезжим» – ровно оттуда же, из невыветрившегося имперского сознания. Проблема в том, что молчание российской власти относительно заявлений ее представителей бьет сразу по всем», - подчеркивает российское СМИ.



Касательно репутации самой российской власти НГ отмечает, что «в Казахстане теперь окончательно уверились в том, что лицо официальной линии Кремля – это лицо депутата Федорова».



«По русским в Казахстане: в некоторых случаях началась сетевая травля тех общественных деятелей русской национальности, кто не высказался против российских депутатов. К счастью, она непопулярна среди казахстанского общества и в основном представляет собой только словесные выпады – но легче ли от этого кому-нибудь? Оставляя эти заявления без реакции, Россия только подстрекает национал-патриотические силы в Казахстане к тому, чтобы обвинить русских казахстанцев в том, что они – «пятая колонна». Для них такие высказывания – повод спеть «винтовка – это праздник», - сказано в публикации.



Бьет разразившийся скандал, по мнению «Новой» и по позициям нынешней казахстанской власти, «которая полностью устраивает Кремль».



«Одной из версий возникшего шума вокруг статуса казахстанских земель называются будущие парламентские выборы – мол, за месяц до плебисцита нужно объединить всех вокруг президентской партии, у которой неофициально низкий рейтинг, – а лучше повода, кроме как угроза извне, и не придумаешь. Только это в любом случае бы не сработало: объединяться можно вокруг реальной политической силы, а депутаты Nur Otan и сам Назарбаев даже не потребовали отставки депутатов Никонова и Федорова (хотя, вероятно, они просто понимали, что такое нынешняя госдума и что такие вещи там не приняты, не Европа все же). Нынешняя казахстанская власть ни за что не будет ругаться с Россией, но, по новой логике общества, это признак слабости, а не мудрости: не отстаиваешь свою позицию – значит, подчинен», - добавляет НГ.



В итоге, приходит к выводу российское СМИ, «нынешние высказывания о казахстанской земле лишь усилили ползучие антироссийские настроения в республике, обострившиеся с 2014 года».



«Если это подразумевается под «братством», о котором в поздравительной телеграмме казахстанским властям говорил Путин, то такому уровню политической постиронии можно лишь позавидовать. Хотя может быть и ироничнее: 16 декабря комитет по науке в госдуме поддержал проект об увольнении учителей за разжигание различной розни. Яростно поддержал инициативу глава комитета – депутат госдумы и автор провокационных заявлений Вячеслав Никонов», - сказано в сообщении.



Напомним, 10 декабря депутат госдумы Вячеслав Никонов в эфире государственного российского телеканала заявил, что «Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен».



«Они существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза», - заявил Никонов в эфире федерального телевидения.



12 декабря министерство иностранных дел Казахстана передало российскому дипломату ноту в связи с заявлением депутата госдумы. Позже Никонов заявил, что «интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР», а также выразил «самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана». Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Мухтар Кул-Мухаммед, комментируя заявление Никонова, отметил, что слова депутата госдумы «являются политической безответственностью и оскорблением».



Также стало известно, что в Москве на заборе посольства Казахстана был размещен баннер «Северный Казахстан – русская земля». Инцидент произошел 11 декабря, на следующий день после того, как председатель комитета по образованию и науке государственной думы РФ и ведущий программы «Большая игра» Вячеслав Никонов заявил о том, что Россия якобы подарила территорию Казахстану. Задержанного у здания посольства Казахстана позже отпустили.



Позже первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий от лица российской госдумы заявил, что Россия всецело признает суверенитет Казахстана. По его словам, две страны поддерживают прочные дружеские и партнерские связи в разных сферах, поэтому он надеется, что инцидент с высказываниями депутата госдумы Вячеслава Никонова будет улажен.



Мажилисмен Бахытбек Смагул тоже высказался по поводу слов Никонова, отметив, что Россия велика, и новые земли ей ни к чему.



13 декабря стало известно, что плакат «Северный Казахстан ‒ это казахская земля» повесили перед консульством России в Алматы. При этом появились сообщения о том, что вывесивших плакат задержала полиция.



14 декабря появился фрагмент видео, на котором депутат госдумы Евгений Федоров, комментируя слова Никонов, заявил о том, что Россия должна потребовать от Казахстана отдать территорию. Федоров до получения депутатского мандата работал в совете обороны при администрации президента России, занимал пост вице-министра по атомной энергии, является полковником в отставке. По сообщениям российских СМИ, ранее он называл Россию колонией США.



В это же день доктор исторических наук, российский профессор Виктор Козодой, говоря о территориальных претензиях к Казахстану Никонова и Федорова, поставил под сомнение их компетентность в вопросах истории, отметив, что Казахское ханство было образовано на 15 лет раньше «Русского государства».



Известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, комментируя заявления Никонова и Федорова, отметил, что у России не так много союзников, чтобы позволять себе неадекватные высказывания, а знаменитый казахстанский поэт Олжас Сулейменов, говоря о территориальных претензиях к Казахстану, выразил мнение, что казахстанцам нужно уделить больше внимания северным областям страны. Общественный деятель Мурат Ауэзов, комментируя неоднозначные заявления российских политиков, объяснил, почему текущая геополитическая ситуация не позволит создать «новую Российскую Империю». В мажилисе, комментируя заявления Никонова и Федорова, отметили, что официальной реакции и оценки российской стороны так и не последовало. Общественный деятель Амантай Кажы заявления «единороссов» назвал неофашизмом и неоколониализмом. В то же время, известный казахстанский политолог Виктор Ковтуновский, комментируя выступления депутов-единороссов, заявил о том, что молчание казахстанцев «не титульного» происхождения воспринимается как согласие с позицией российских политиков.



16 декабря стало известно о том, что депутат госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский поддержал территориальные претензии к Казахстану со стороны Никонова. В тот же день появились новые высказывания Федорова – в частности, он заявил, что России нужно отдать территорию Казахстана и области Беларуси и Украины.