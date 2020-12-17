У вакцины, которую планирует закупать Казахстан, нашли неожиданные последствия

У двух медработников в США выявили сильную аллергическую реакцию на вакцину от коронавируса компании BioNTech/Pfizer, передает The New York Times.



Впервые столь неожиданную реакцию нашли у медработницы из штата Аляска спустя десять минут после введения препарата. При этом в анамнезе девушки не сообщалось о склонности к аллергии. По последним данным, она находится в стабильном состоянии.



Производители обещают тщательно проверить данный инцидент.



В ответе на запрос Liter.kz в Министерстве здравоохранения заявили, что помимо казахстанской и российской вакцины, в стране рассматривается использование следующих препаратов:



1) Оксфордская вакцина компании «AstraZeneca» (Великобритания) — у испытавших ее на себе нашли «необъяснимые расстройства»

2) Вакцина компании «Sinovac Biotech» (Китай);

4) Вакцина компаний «Мoderna», «Pfizer» и «BioNTech» (США, Германия) — что третья фаза их вакцины продемонстрировала эффективность препарата более чем у 90% испытуемых.