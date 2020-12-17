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Россию отстранили от участия в международных соревнованиях на 2 года

Просмотров:43 Опубликовано: Сегодня, 21:16
Россию отстранили от участия в международных соревнованиях на 2 года
Фото из открытых источников
Россию отстранили от участия в международных соревнованиях на два года. Российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных состязаниях под флагом России до 16 декабря 2022 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

CAS (Спортивный арбитражный суд) смягчил санкции WADA (Всемирного антидопингового агентства) в отношении российского спорта. Вместо четырех лет Россия будет отстранена на два года.

Также РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) должно выплатить WADA взнос в размере одного миллиона 270 тысяч долларов в качестве компенсации расходов, понесенных WADA с января 2019 года до даты принятия решения.

Исполком WADA в декабре 2019 года признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и единогласно согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры.

Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома обратилось в CAS.


Источник: Tengrinews.kz
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