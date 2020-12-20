ЕСП увеличится: какую сумму должны будут вносить самозанятые казахстанцы в новом году

Единый совокупный платеж помогает самозанятым казахстанцам нарабатывать рабочий стаж для дальнейшего получения социальных или пенсионных выплат. Какую сумму они должны будут платить со следующего года, узнали журналисты Нурфин.



Единый совокупный платеж (ЕСП) – это единая форма внесения нескольких социальных платежей для самостоятельно занятых казахстанцев, которые продают собственную продукцию или предоставляют услуги физическим лицам без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.



Кто из казахстанцев может числиться самозанятым



Такими самозанятыми могут быть работающие на дому мастера или граждане, получающие доход от собственного хозяйства – огорода, скота, продуктов животноводства и так далее.



При этом плательщики ЕСП не должны совершать сделки и заключать договоры с различными компаниями, являющимися налоговыми агентами. Их клиентами могут быть только частные лица.



Годовой доход таких самозанятых не должен превышать 1 175 месячных расчетных показателя (МРП).



При этом используется размер МРП, установленный на первое января наступившего года. И все его изменения в течение года на размер ЕСП не влияют.



В начале текущего года МРП был установлен на уровне 2 651 тенге. Поэтому годовой доход самозанятых не мог превышать 3 114 925 тенге.



С первого января следующего года МРП будет равен 2 917 тенге, поэтому самозанятые могут не регистрироваться в качестве предпринимателя и оплачивать только ЕСП, если их годовой доход не превысит 3 427 475 тенге.



Правила оплаты единого совокупного платежа



Единый совокупный платеж равен одному месячному расчетному показателю для городских жителей и половине МРП для жителей села. При этом также используется значение МРП, установленное на первое января текущего года.



То есть в этом году МРП для исчисления ЕСП был равен 2 651 тенге для горожан и 1 325,5 тенге для сельчан.



Соответственно, со следующего года ЕСП для городских самозанятых будет равен 2 917 тенге, а для сельских - 1 458,5 тенге.



При этом за прошлый период оплатить ЕСП нельзя. Но можно это сделать за текущий и последующие месяцы календарного года.



То есть для удобства самозанятый в январе может оплатить ЕСП отдельно за каждый из 12 месяцев наступившего года. В 2021-ом на годовую оплату ЕСП жители города потратят 35 004 тенге, а жители села в два раза меньше – 17 502 тенге.



Оплатить ЕСП на следующий год можно будет только с первого января. На данный момент принимается оплата только за декабрь уходящего года.



Что входит в ЕСП и зачем он нужен



- 10% от суммы ЕСП составляет индивидуальный подоходный налог, который уходит в местный бюджет.

- 20% - социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования. Наемные работники обычно такой не платят, но за них это делает работодатель.

- 30% - обязательные пенсионные взносы, которые уходят на индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ.

- 40% от ЕСП – отчисления на обязательное медицинское страхование.



Таким образом, одно из главных значений ЕСП для самозанятого плательщика – это участие в пенсионной системе, в системе социального и медицинского страхования и сохранение статуса налогоплательщика.



Например, если житель села, который зарабатывает с продажи продуктов животноводства и подсобного хозяйства, регулярно платит ЕСП, он имеет медицинскую страховку и может претендовать на различные социальные выплаты.



Также немаловажную роль это сыграет при начислении пенсии. У плательщика ЕСП будет более высокий стаж работы и участия в пенсионной системе, что увеличивает назначенные пенсионные выплаты.



Стаж участия во всех перечисленных системах фиксируется только в том месяце, в котором самозанятый оплатил ЕСП. Если в следующем месяце платеж не поступил, значит стаж прерывается.



Оплатить единый совокупный платеж можно посредством интернет-банкинга или в мобильном банковском приложении.











