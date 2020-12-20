Минздрав РК опубликовал новые данные по заболевшим коронавирусом

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрированы 652 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтверждено 146 584 случая, из них:



в ВКО - 18211 (+60),

в городе Нур-Султан - 17555 (+68),

в городе Алматы - 17460 (+51),

в Атырауской области - 12512 (+74),

в Карагандинской области - 11666 (+32),

в ЗКО - 8782 (+37),

в Павлодарской области - 8246 (+80),

в СКО - 7903 (+66),

в Костанайской области - 6810 (+66),

в Акмолинской области - 6573 (+59),

в Алматинской области - 6475(+25),

в городе Шымкент - 5452 (+3),

в Жамбылской области - 4840 (+6),

в Актюбинской области - 3623 (+8),

в Туркестанской области - 3575 (+4),

в Мангистауской области - 3561 (+12),

в Кызылординской области - 3340 (+1).