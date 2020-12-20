Токаев подписал запрет УДО для коррупционеров

Президент подписал закон, запрещающий применять условно-досрочное освобождение в отношении людей, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, передает Tengrinews.kz.



Новая норма, запрещающая условно-досрочное освобождение осужденным за коррупцию, была предложена в пакете поправок по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции.



Документ "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции" был подготовлен в рамках Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.