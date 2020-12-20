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Верховный суд Нидерландов принял решение в пользу Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:05
Верховный суд Нидерландов принял решение в пользу Казахстана
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Верховный суд Нидерландов принял решение в пользу Казахстана и постановил пересмотреть решение об аресте акций АО "ФНБ "Самрук-Казына" в компании KMG Kashagan B.V. в рамках дела Анатола и Габриэля Стати, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в Минюсте, 18 декабря Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Амстердама от 7 мая 2019 года относительно ареста акций АО "Самрук-Казына" в KMG Kashagan B.V. в споре между Стати и Казахстаном.

Суд основал свое решение на статье 19(с) Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, признав данную статью международным обычаем, и передал дело на пересмотр в Апелляционный суд Гааги. В результате законность ареста акций АО "ФНБ "Самрук-Казына" в KMG Kashagan B.V. будет пересмотрена Апелляционным судом Гааги.

"Республика Казахстан уверена, что Апелляционный суд Гааги сочтет арест незаконным", - говорится в сообщении.


Источник: Tengrinews.kz
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