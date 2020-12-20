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Российский МИД завибрировал в бешенстве - Венедиктов о высказывании Никонова

Просмотров:2457 Опубликовано: Сегодня, 09:27
Российский МИД завибрировал в бешенстве - Венедиктов о высказывании Никонова
Фото ©РИА Новости
Известный российский журналист и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прокомментировал заявление депутата Госдумы Вячеслава Никонова о территории Казахстана, передает Tengrinews.kz.

В прямом эфире радиостанции и во время трансляции на YouTube Венедиктов отметил, что следил за реакцией на высказывание российского депутата, и, характеризуя слова Никонова, заявил, что некоторые "привыкли болтать невесть что".

"Но ведь Никонов - это не Никонов. Он, во-первых, депутат Госдумы. Во-вторых, функционер правящей партии и председатель комитета. В-третьих, внук Молотова, который своим пактом с Риббентропом занимался переделом территории", - рассказал журналист, отвечая на вопрос слушателя.

"Поэтому это вызвало тройную болезненную реакцию. Привыкли болтать, не проверяя. Безответственно. Ну и получили. МИД наш (российский) тоже завибрировал в бешенстве от того, что Никонов туда пошел, в эту зону. Дали по языку хорошо. Наши и дали", - резюмировал Алексей Венедиктов.

Отметим, что сам Алексей Венедиктов в 2015 году в своем Twitter разместил провокационную реплику о Казахстане. "Казахстан переходит на латиницу к 2025 году. А северный Казахстан?" - написал он, после чего на него обрушилась волна критики.

Напомним, председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ и ведущий программы "Большая игра" Вячеслав Никонов в эфире государственного российского "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний и передал ноту временному поверенному в делах Российской Федерации Александру Комарову.

Однако позже еще один российский депутат - Евгений Федоров - опубликовал мнение, что "Казахстан должен вернуть России территорию". Провокационное заявление о Казахстане поддержал и Владимир Жириновский.

Российская "Новая газета" посвятила скандалу обложку нового выпуска. Издание пишет, что "российские дипломаты делают все, чтобы у страны вообще не осталось никаких союзников в мире".

СМИ не сообщали о реакции российского МИД.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • синдбад
  • Expert
  • tata
  • КУРЬЕР
  • sergei 66
  • Василий Кравчук
  • дорожник
 AbOriginal (Посетители) Сегодня, 10:38
Может хватит уже муссировать и "пережевывать" одни и те же неумные реплики "попугаев" и "цепных псов" от политики, наших соседей и "партнёров". Не лучше ли и нам, и им заниматься внутренними проблемами, а не искать "соринку в чужом глазу"?
 
 

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