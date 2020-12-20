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Генерал Минобороны Копбаев осужден за взятки

Просмотров:74 Опубликовано: Сегодня, 12:04
Генерал Минобороны Копбаев осужден за взятки
Фото: Tengrinews.kz
Бывший начальник Департамента кадров и военного образования Министерства обороны РК генерал-майор Кайрат Копбаев осужден за взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

По данным ведомства, установлено, что в мае 2019 года генерал получил взятку в сумме 200 тысяч тенге за назначение на офицерскую должность в РГУ "Военный институт Сил Воздушной обороны им. Т. Бигельдинова" в Актобе.

"Приговором военного суда Акмолинского гарнизона Копбаев осужден к пяти годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - говорится в сообщении.

Судом также будет внесено представление на имя Президента о лишении Копбаева воинского звания генерал-майор и ордена "Құрмет".

Напомним, генерал-майор Кайрат Копбаев был задержан в январе 2020 года. Его поместили под домашний арест сроком на два месяца.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Freeman81 (Посетители) Сегодня, 12:13
200 тыс. Какой дешёвый генерал

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
 

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