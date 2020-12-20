Генерал Минобороны Копбаев осужден за взятки

Бывший начальник Департамента кадров и военного образования Министерства обороны РК генерал-майор Кайрат Копбаев осужден за взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.
По данным ведомства, установлено, что в мае 2019 года генерал получил взятку в сумме 200 тысяч тенге за назначение на офицерскую должность в РГУ "Военный институт Сил Воздушной обороны им. Т. Бигельдинова" в Актобе.
"Приговором военного суда Акмолинского гарнизона Копбаев осужден к пяти годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - говорится в сообщении.
Судом также будет внесено представление на имя Президента о лишении Копбаева воинского звания генерал-майор и ордена "Құрмет".
Напомним, генерал-майор Кайрат Копбаев был задержан в январе 2020 года. Его поместили под домашний арест сроком на два месяца.
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