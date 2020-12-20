«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 20 Декабря
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.01 KZT
  • €1 = 510.56 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Полицейских за взятки будут штрафовать в 30- или даже 50-кратном размере

Просмотров:443 Опубликовано: Сегодня, 14:23
Полицейских за взятки будут штрафовать в 30- или даже 50-кратном размере
Фото: kolesa.kz
Для них, а также для нечестных судей прописали специальный пункт в одной из статей Уголовного кодекса. Ужесточили, кстати, и ответственность взяткодателей.

Закон о поправках в УК РК был официально опубликован сегодня, 20 декабря, и вступит в силу через десять дней. Согласно документу, статья 366 Уголовного кодекса дополнится частью 1-1 следующего содержания: «1-1. То же деяние (получение взятки. — Прим. Kolesa.kz), совершённое сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьёй, наказывается штрафом в размере от 30- до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 6 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью».

При этом за те же деяния, если они были совершены:

1) путём вымогательства; 2) группой лиц по предварительному сговору; 3) в крупном размере;
4) неоднократно — взяточникам-полицейским или судьям будет грозить штраф в размере от 60- до 70-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией и т. д. А за особо крупный размер — штраф ещё больше и пребывание в колонии дольше.

Ужесточат, как мы уже отмечали, и ответственность взяткодателей. За «развод на месте» с полицейским водителям теперь будет грозить штраф, превышающий сумму взятки от 20 до 30 раз, или лишение свободы на 5 лет с конфискацией. (Было от 10- до 20-кратной или 3 года колонии с конфискацией.)

Напомним, согласно УК РК, давший на лапу гражданин освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки со стороны полицейского, судьи или должностного лица. Или же если он добровольно сообщил правоохранителям о даче взятки (то есть позвонил по полицейскому телефону доверия или антикоррупционщикам).

Как вы думаете, поможет это исправить ситуацию на дорогах?


Источник: kolesa.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
касым (Посетители) Сегодня, 16:19
Какой штрад просто сажать и все. Штраф исключить или и штраф + сажать вместе
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
dom555 (Посетители) Сегодня, 14:49
Конфисковать легализованное имущество полученное мошенническим путем. Пусть докажут как они заработали на свое имущество. Это же не трудно. Такие люди ничего не умеют . Только воровать и взятки брать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Stalker (Посетители) Сегодня, 14:48
Это как пчелы против меда.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • касым
 dom555 (Посетители) Сегодня, 14:31
Зачем штраф? Сажайте , черный список . Чтоб их не принимали ни в одну гос службу. Всех корупционеров в электроную базу как врагов народа и государства! Лишение всех наград и имущества!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика