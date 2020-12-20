Полицейских за взятки будут штрафовать в 30- или даже 50-кратном размере

Для них, а также для нечестных судей прописали специальный пункт в одной из статей Уголовного кодекса. Ужесточили, кстати, и ответственность взяткодателей.



Закон о поправках в УК РК был официально опубликован сегодня, 20 декабря, и вступит в силу через десять дней. Согласно документу, статья 366 Уголовного кодекса дополнится частью 1-1 следующего содержания: «1-1. То же деяние (получение взятки. — Прим. Kolesa.kz), совершённое сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьёй, наказывается штрафом в размере от 30- до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 6 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью».



При этом за те же деяния, если они были совершены:



1) путём вымогательства; 2) группой лиц по предварительному сговору; 3) в крупном размере;

4) неоднократно — взяточникам-полицейским или судьям будет грозить штраф в размере от 60- до 70-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией и т. д. А за особо крупный размер — штраф ещё больше и пребывание в колонии дольше.



Ужесточат, как мы уже отмечали, и ответственность взяткодателей. За «развод на месте» с полицейским водителям теперь будет грозить штраф, превышающий сумму взятки от 20 до 30 раз, или лишение свободы на 5 лет с конфискацией. (Было от 10- до 20-кратной или 3 года колонии с конфискацией.)



Напомним, согласно УК РК, давший на лапу гражданин освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки со стороны полицейского, судьи или должностного лица. Или же если он добровольно сообщил правоохранителям о даче взятки (то есть позвонил по полицейскому телефону доверия или антикоррупционщикам).



Как вы думаете, поможет это исправить ситуацию на дорогах?