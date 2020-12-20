С 25 декабря в Казахстане усилят карантин

С 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года в Казахстане усилят ограничительные меры, сообщает zakon.kz.
Премьер-министр РК Аскар Мамин провел селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.
В этой связи МВК приняла ряд решений:
1. С 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года установить запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в т. ч. новогодних утренников и праздничных корпоративов.
2. Усилить ограничительные меры на месторождении "Тенгиз" до стабилизации эпидемиологической ситуации.
3. Принять меры по снижению цен на антиковидные лекарственные средства в розничной сети в среднем на 24%.
В то же время в целях обеспечения качества обучения, по предложению Министерства образования и науки, а также с учетом мнения общественности, было принято решение:
с III четверти учебного года для выпускных классов (9,11,12 классы) предусмотреть комбинированное обучение (70% предметов – в традиционном формате, 30% – дистанционно) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;
с III четверти учебного года для восполнения потерь в знаниях школьников во внеурочное время организовать индивидуальные консультации в группах не более 5 чел.;
со II семестра возобновить комбинированное обучение студентов первых курсов колледжей и вузов.
Глава Правительства поручил акимам, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, принимать необходимые ограничительные меры в целях стабилизации обстановки.
По информации сайта главы правительства, премьер-министр обратил внимание акимов на необходимость качественной санитарной обработки общественных мест, школ и детсадов, а также подготовки прививочных пунктов к вакцинации. Министерству внутренних дел совместно с акиматами поручено обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в предпраздничные и праздничные дни.
Распространение коронавирусной инфекции в РК находится на контролируемом уровне. Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составляет 0,4%, показатель репродуктивности — 0,9. Заполняемость инфекционных коек — 28%, реанимационных — 20%.
5 регионов находятся в зонах повышенного и умеренного рисков: Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Акмолинская области. В январе-феврале следующего года на фоне роста ОРВИ и гриппа есть риск увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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