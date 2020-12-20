Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане с 2021 года

АЛМАТЫ, 20 дек – Sputnik. С 1 января 2021 года в Казахстане изменится месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей. Он составит 2 917 тенге (6,9 доллара), тогда как с 1 января текущего года МРП составлял 2 651 тенге, с 1 апреля - 2 778 тенге.



В Казахстане с 2021 года в связи с увеличением месячного расчетного показателя пенсии повысятся на 7%, пособия по инвалидности, утере кормильца, многодетным семьям вырастут на 5%.



Размер минимальной зарплаты останется прежним – 42 500 тенге (чуть больше 100 долларов. Здесь и далее расчеты производились по официальному курсу тенге на 20 декабря 2020 года – 420 тенге за доллар).



Расходы на социальные отчисления в следующем году увеличатся до 15,2 миллиарда тенге (36,2 миллиона долларов). Деньги будут выделять за счет перераспределения средств из резерва правительства страны.



Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат установлена на уровне 34 302 тенге (81,6 доллара). В этом году величина прожиточного минимума составляет 32 668 тенге (77,7 доллара).



Минимальный размер заработной платы не изменится и составит 42 500 тенге.



Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты увеличится до 18 524 тенге, или до 44 долларов. В прошлом году эта выплата составляла 17 641 тенге.



Минимальный размер пенсии увеличится с 40 441 тенге до 43 272 тенге (103 доллара).



Как изменятся пособия по инвалидности



Инвалиды общего заболевания, военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел в зависимости от группы инвалидности будут получать от 35 675 до 65 860 тенге (от 85 до 157 долларов). Ранее размер этого пособия составлял от 33 975 до 62 723 тенге.



Дети-инвалиды до 16 лет будут получать 48 023 тенге (114,3 доллара) вместо 45 736 тенге (107,5 доллара).



Размер пособия для инвалидов с детства и детей-инвалидов с 16 до 18 лет в зависимости от группы инвалидности увеличится до 41 163-65 860 тенге (98-157 долларов). Ранее они получали от 39 202 до 62 723 тенге.



Военнослужащие срочной службы, ликвидаторы ядерных аварий, инвалиды вследствие экологического воздействия с 2021 года будут получать 68 948-96 389 тенге (164-229 долларов) в зависимости от группы инвалидности.



Размер пособий для военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, которые стали инвалидами, исполняя служебный долг, увеличился до 68 948-117 999 тенге (164-281 доллара).



Пособия по уходу за ребенком-инвалидом до 16 лет и инвалидом первой группы с детства вырастут до 48 023 тенге (114 долларов). Столько же будут платить матери или отцу, опекуну, воспитывающему ребенка-инвалида.



Пособия по уходу за ребенком до года и многодетным матерям



Пособия по уходу за одним ребенком до года увеличатся до 16 802 тенге (40 долларов), за двумя – до 19 865 тенге (47 долларов), за тремя – до 22 899 тенге (54,5 доллара), за четырьмя и более – до 25 962 тенге (62 доллара).



Размер пособия для многодетных матерей увеличится до:



- 46 760 тенге, или 114 долларов, на четвертого ребенка;

- 58 457 тенге, или 139 долларов, на пятого ребенка;

- 70 154 тенге, или 167 долларов, на шестого ребенка;

- 81 852 тенге, или 195 долларов, на седьмого ребенка;

- 93 344 тенге, или 222 доллара, на восьмого ребенка;

- 105 012 тенге, или 250 долларов, на девятого ребенка;

- 116 680 тенге, или 278 долларов, на десятого ребенка.



Многодетные матери, награжденные подвесками "Кумыс Алка" и "Алтын Алка" с 2021 года будут получать 18 669 тенге или 44,5 доллара в месяц.



Также увеличится размер единовременного пособия по рождению ребенка:



- от одного до четырех детей – 110 846 тенге, или 264 доллара;

- от четырех детей и более – 183 771 тенге, или 474 доллара.



Специальные государственные пособия



С 2021 года изменится размер специальных государственных пособий взамен льгот.



- Обладатели звания "Халык Кахарманы", "Казакстаннын гарышкер-ушкышы" и "Казахстаннын енбек ери" будут получать 404 384 тенге, или 963 доллара.

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны – 46 672 тенге, или 111 долларов;

- лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны, – 18 057 тенге, или 43 доллара;

- лица, приравненные по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны, – 22 024 тенге или 52,5 доллара;

- вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне, не вступившие в повторный брак, – 13 069 тенге, или 31 доллар;

- семьи военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или в других государствах, в которых велись боевые действия, – 13 390 тенге (31,8 доллара);

- семьи погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, а также семьи умерших вследствие лучевой болезни или умерших инвалидов, а также граждан, смерть которых в установленном порядке связана с воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения и ядерных испытаний – 6 214 тенге или 15 долларов;

- жены (мужья) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступили в повторный брак – 7 468 тенге, или 18 долларов;

- Герои Социалистического Труда из числа участников Великой Отечественной войны - 217 755 тенге, или 518 долларов;

- Герои Социалистического Труда, кавалеры орденов Трудовой Славы трех степеней - 28 004 тенге, или 67 долларов;

- инвалиды 1 и 2 групп – 4 374 тенге, или 10,5 доллара;

- инвалиды 3 группы – 1 867 тенге, или 4,5 доллара;

дети-инвалиды до 16 лет - 2 801 тенге, или 7 долларов;

- жертвы политических репрессий, лица, пострадавшие от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, – 3 122 тенге, или 7,5 доллара.



Пособия по потере кормильца



Размеры пособия по случаю потери кормильца будут составлять от 29 500 тенге до 72 378 тенге в зависимости от количества иждивенцев.



Семьи:



- с одним нетрудоспособным гражданином - будет получать 29 500 тенге, или 70 долларов;

- с двумя – 51 110 тенге, или 122 доллара;

- с тремя – 63 459 тенге, или 151 доллар;

- с четырьмя – 67 232 тенге, или 160 долларов;

- с пятью – 69 634 тенге, или 166 долларов;

- с шестью и более - 72 378 тенге, или 172 доллара.



Круглые сироты будут получать 40 477 тенге (96 долларов), остальные члены этой семьи – 18 524 тенге, или 44 доллара.



Напомним, 2 декабря 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы". Он вводится в действие с 1 января 2021 года.