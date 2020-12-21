«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 21 Декабря
0...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 417.42 KZT
  • €1 = 511.55 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:49
Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Полиция Акмолинской области предупредила казахстанцев о новых схемах телефонного мошенничества с банковскими счетами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В полиции сообщили, что если раньше мошенники пугали клиентов блокировками счетов из-за подозрительных транзакций, то сейчас предлагают перевести деньги на "безопасный" счет.

55-летняя жительница Кокшетау сообщила, что неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, обманным путем завладел денежными средствами в сумме 674 тысячи тенге.

"Было установлено, что злоумышленник убедил потерпевшую в том, что в ближайшее время ожидается "кибератака" на счета клиентов и связи с этим рекомендовал женщине на непродолжительное время перевести имеющиеся денежные средства на временный счет, по показаниям потерпевшей, одного из банков ближнего зарубежья. В настоящее время по данному факту возбуждено досудебное производство по части 2 статьи 190 "Мошенничество", устанавливаются другие возможные пострадавшие от действий злоумышленника", - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

В полиции рекомендовали сбрасывать подобные звонки и самостоятельно звонить в свой банк при необходимости.

"Банки не предлагают перевести деньги "для сохранности" на специальные счета или установить программы удаленного доступа и управления устройством. Не звонят с просьбой предоставить персональные данные или номера карт, не просят коды из SMS для отмены операции или подтверждения транзакции", - добавили в пресс-службе ДП Акмолинской области.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика