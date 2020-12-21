Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества

Полиция Акмолинской области предупредила казахстанцев о новых схемах телефонного мошенничества с банковскими счетами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
В полиции сообщили, что если раньше мошенники пугали клиентов блокировками счетов из-за подозрительных транзакций, то сейчас предлагают перевести деньги на "безопасный" счет.
55-летняя жительница Кокшетау сообщила, что неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, обманным путем завладел денежными средствами в сумме 674 тысячи тенге.
"Было установлено, что злоумышленник убедил потерпевшую в том, что в ближайшее время ожидается "кибератака" на счета клиентов и связи с этим рекомендовал женщине на непродолжительное время перевести имеющиеся денежные средства на временный счет, по показаниям потерпевшей, одного из банков ближнего зарубежья. В настоящее время по данному факту возбуждено досудебное производство по части 2 статьи 190 "Мошенничество", устанавливаются другие возможные пострадавшие от действий злоумышленника", - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.
В полиции рекомендовали сбрасывать подобные звонки и самостоятельно звонить в свой банк при необходимости.
"Банки не предлагают перевести деньги "для сохранности" на специальные счета или установить программы удаленного доступа и управления устройством. Не звонят с просьбой предоставить персональные данные или номера карт, не просят коды из SMS для отмены операции или подтверждения транзакции", - добавили в пресс-службе ДП Акмолинской области.
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