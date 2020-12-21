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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сенат запретил рекламировать пиво

Просмотров:339 Опубликовано: Сегодня, 11:40
Сенат запретил рекламировать пиво
Фото из открытых источников
Депутаты Сената вернули в Мажилис проект закона по вопросам информации, передает корреспондент zakon.kz.

Сенаторы решили исключить из проекта норму о рекламе отечественного алкоголя.

Законопроектом вводится разрешение на рекламу товарного знака и наименования пива, произведенных на территории Республики Казахстан. Однако, по данным Министерства финансов РК за 2019 год, производство и выпуск пива увеличился на 11%, при этом рост произошел при полном запрете рекламы на данную продукцию. Исходя вышеизложенного, предлагается исключить из редакции проекта закона, одобренного Мажилисом, нормы дающие право на рекламу отечественных товарных знаков и наименования пива в СМИ, - говорится в заключении Комитета Сената.

Ранее данная норма была одобрена Мажилисом.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Сухов.
 mer (Посетители) Сегодня, 14:30
Ну хоть есть ещё трезвые головы, что реклама алкоголя, это реклама наркотика, причём официального,это относится и к табачным изделиям.
 
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  • mer
  • Сухов.
 Актау362 (Посетители) Сегодня, 14:02
Ну и скрытую рекламу запретите типа Янтарный напиток освежит в жару.
 
 

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