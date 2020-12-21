В Англии 12-летний ученик устроил техно-вечеринку в туалете колледжа из-за локдауна

Юный школьник Кайл Белл из Манчестера устроил техно-вечеринку в туалете католического колледжа Святого Антония, несмотря на карантинные ограничения.



Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



"Кайл Белл из Манчестера просто не может жить без техно. Но локдаун внёс свои коррективы, и сводить пластинки стало негде. Кайл нашёл выход - притащил вертушки с усилками в туалет католического колледжа Святого Антония и написал в снэпчате, что зовёт на пати всех пацанов от восьми лет", - говорится в сообщении.



Импровизированная "вечеринка" продлилась около получаса - после прибежали учителя и разогнали школьников, конфисковав при этом аппаратуру.



"Это был ужасный год, а он просто хотел дать всем немного радости", - оправдывает поступок школьника его мать.