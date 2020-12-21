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Сенат не принял закон, позволяющий казахстанцам снять пенсионные накопления

Просмотров:4011 Опубликовано: Сегодня, 12:45
Сенат не принял закон, позволяющий казахстанцам снять пенсионные накопления
Фото: Liter.kz/Илья Астахов
Депутаты Сената Парламента в двух чтениях рассмотрели поправки в законодательство, которые разрешают казахстанцам изъять часть своих пенсионных накоплений. Однако палата не приняла документ, а внесла в него коррективы и вернула в Мажилис, передает Liter.kz.

Законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста» предусмотрены поправки для использования гражданами части пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий, оплаты лечения или передачи в управление частным финансовым компаниям. Как сообщалось ранее, для этого гражданам необходимо иметь порог достаточности.

Вместе с тем, сенаторы внесли в документ некоторые изменения. В частности, уточнили вопрос «возмещения отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов за счет собственного капитала единому накопительному пенсионному фонду для последующего перечисления вкладчикам, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, пенсионные накопления которых находились в доверительном управлении данного управляющего инвестиционным портфелем».

Поэтому теперь Мажилис должен еще раз рассмотреть законопроект. В случае одобрения, документ будет направлен на подпись Президенту.

Ранее в Минтруда рассказали, кто сможет потратить свои пенсионные накопления на покупку жилья или лечение. Такая возможность должна была появиться у казахстанцев уже с 1 января 2021 года.

Оператором ипотечной программы станет «Жилстройсбербанк», он не будет взимать комиссии, связанные с зачислением и переводом пенсионных выплат.

Напомним, с 1 января 2021 года казахстанцы, которые имеют порог достаточности, смогут использовать часть своих пенсионных накоплений на покупку жилья, улучшение своих жилищных условий, оплату лечения, а также смогут вложить средства в ценные бумаги.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 5 )

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sergei 66 (Посетители) Сегодня, 16:11
Пусть теперь хоть круглосуточно работают. Главное что бы в 2021 году эта программа начала работать.
 
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Андpей (Посетители) Сегодня, 16:01
Ну ещё бы, дадут людям распоряжаться своими деньгами. Эти деньги уже все поделены.
 
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  • Aktauskii
  • Барабашка
  • kolu411
  • tata
 mer (Посетители) Сегодня, 14:23
Никто не задумывался, почему пенсионные только на медуслуги и жильё, а допустим на машину нельзя? А ответ прост, на ворованные деньги у народа, понастроили жилья, и медцентров, теперь им нужны наши с вами бабосы,чтобы отбить вложенные средства с процентами навара. Простые граждане являются донорами для их неуёмных аппетитов,и пробивают это на всех уровнях, заинтересованные лица. Никто из них даже не думает, что люди на пенсии останутся с шишом. Впрос о самих пенсионных, вообще другой вопрос, и заключается в том, как их защитить от инфляции, чего не хочет делать наше правительство, вот где тема,которую нужно пробивать на всех уровнях.
 
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Valderrama (Посетители) Сегодня, 13:39
ЕНПФ лоббирует сенаторов? Хотят что-то урвать себе на хлеб с маслом?
 
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  • HalatHalatuHalat
  • Нет их
  • Aktauskii
  • синдбад
  • Барабашка
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 12:59
Тянут резину как могут, с трясущейся рукой не хотят расставаться с деньгами народа.
 
 

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