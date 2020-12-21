Сенат не принял закон, позволяющий казахстанцам снять пенсионные накопления

Депутаты Сената Парламента в двух чтениях рассмотрели поправки в законодательство, которые разрешают казахстанцам изъять часть своих пенсионных накоплений. Однако палата не приняла документ, а внесла в него коррективы и вернула в Мажилис, передает Liter.kz.
Законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста» предусмотрены поправки для использования гражданами части пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий, оплаты лечения или передачи в управление частным финансовым компаниям. Как сообщалось ранее, для этого гражданам необходимо иметь порог достаточности.
Вместе с тем, сенаторы внесли в документ некоторые изменения. В частности, уточнили вопрос «возмещения отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов за счет собственного капитала единому накопительному пенсионному фонду для последующего перечисления вкладчикам, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, пенсионные накопления которых находились в доверительном управлении данного управляющего инвестиционным портфелем».
Поэтому теперь Мажилис должен еще раз рассмотреть законопроект. В случае одобрения, документ будет направлен на подпись Президенту.
Ранее в Минтруда рассказали, кто сможет потратить свои пенсионные накопления на покупку жилья или лечение. Такая возможность должна была появиться у казахстанцев уже с 1 января 2021 года.
Оператором ипотечной программы станет «Жилстройсбербанк», он не будет взимать комиссии, связанные с зачислением и переводом пенсионных выплат.
Напомним, с 1 января 2021 года казахстанцы, которые имеют порог достаточности, смогут использовать часть своих пенсионных накоплений на покупку жилья, улучшение своих жилищных условий, оплату лечения, а также смогут вложить средства в ценные бумаги.
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