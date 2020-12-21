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«Пусть ужесточат условия, но дадут работать»: Рестораторы обратились к правительству Казахстана

Просмотров:9 Опубликовано: Сегодня, 15:24
«Пусть ужесточат условия, но дадут работать»: Рестораторы обратились к правительству Казахстана
Фото: freepik.com
Судьба ресторанного бизнеса в один из самых «хлебных» месяцев в году под угрозой из-за новых карантинных мер правительства. Под запретом оказались предновогодние корпоративы, приносящие немалую прибыль заведениям. Корреспондент ИА «NewTimes.kz» решила выяснить, как в условиях ужесточенного карантина рестораторы будут завлекать гостей и какие убытки понесет отрасль.

По мнению советника председателя ассоциации общественного питания РК, ресторанного аналитика Вероники Нурпеисовой, ограничительные меры, которые вступят в силу 25 декабря и будут действовать до 5 января, станут очередным ударом по ресторанному бизнесу.

«Вчера мы слышали, что ужесточат карантин. Конечно же, этот месяц — декабрь — кормил заведения январь и февраль. Естественно, наша отрасль пострадает. Для нас это очень пагубно, потому что в основное время, в которое зарабатывают, с 22:00 до 01:00 происходит 30-40% всего оборота», — делится аналитик.

Вероника Нурпеисова просит правительство дать послабления для владельцев кафе и ресторанов, тогда, по ее словам, заведения не станут нарушать карантин и работать подпольно после 22:00.

«Штраф за нарушение карантина на самом деле высокий — 230 МРП. Да, многие идут на это, многие нарушают. В этом случае я против нарушений, но за то, чтобы нам дали нормально, адекватно работать. Если дают нормально адекватно работать до часу ночи, то никаких нарушений со стороны бизнеса не будет. И посадка должна быть не 30%, а четыре квадратных километров на человека. Если заведение с посадкой 300 человек, то они могут позволить себе посадить здесь и 100 и 120 человек. Поэтому мы просим правительство дать бизнесу работать, я не думаю, что коронавирус выходит после 22:00. Пусть ужесточат условия, но дадут работать, мы согласны», — заключила ресторатор.

Она напомнила, что в этом году оборот отечественных ресторанов и кафе снизился вдвое: не все заведения пережили карантин и были вынуждены навсегда закрыть свои двери для посетителей.

Вероника Нурпеисова также отмечает, что цена ресторана на рынке недвижимости тоже заметно снизилась и даже «упакованные» заведения продаются задаром.

«Кризис в нашей отрасли давно возник, заведения продаются уже по бросовой цене. Условно если в прошлом году цена за квадратный метр составляла 2,5 тыс долларов, то сейчас 800-900 тыс», — добавила она.

По мнению советника председателя ассоциации общественного питания РК, есть шанс восстановиться у компаний, которые не закрывали полностью точки продаж, и вовремя переориентировались на онлайн-доставку.

«Из всего нашего рынка только 20% заведений имели такое понятие, как доставка. Сейчас мы только можем клиентам предложить новый формат – доставку (…) Но отрасль несет колоссальные убытки, я думаю около 30% заведений снова закроются, у нас же были закрыты более 40% заведений, а новых открылось всего 5-6%.

Если из 100% оборот сейчас упал на 30-40% в среднем для всех заведений, то в связи с этими жестокими мерами еще оборот упадет на 20%. Соответственно, от предыдущих периодов оборот упадет ровно в два раза. Например, если рестораны Нур-Султана приносили порядка 20 млн в казну, то сейчас эта сумма будет ровно в двое меньше», — приводит данные Вероника Нурпеисова.


Источник: newtimes.kz
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