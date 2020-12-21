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Когда и кого будут прививать российской вакциной "Спутник V" в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:28
Когда и кого будут прививать российской вакциной "Спутник V" в Казахстане
Фото из открытых источников
Массовая вакцинация препаратом "Спутник V", произведенным в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Аскар Мамин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

Премьер-министр посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V" в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным.

"Массовая вакцинация "Спутником V", произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями", - сказал Мамин.

Сообщается, что на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 миллиона доз вакцин.


Источник: Tengrinews.kz
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