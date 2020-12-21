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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Регулирование цен на газовых заправках хотят прекратить с 15 января

Просмотров:2175 Опубликовано: Сегодня, 17:07
Регулирование цен на газовых заправках хотят прекратить с 15 января
Фото: kolesa.kz
Приказ министерства энергетики, обязывающий установить предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории РК, был опубликован в апреле текущего года.

В Минэнерго отмечают, что реализация документа позволила стабилизировать цены на сжиженный газ во время чрезвычайного положения, в восстановительный период экономики республики и, как результат, уменьшить затратную часть в потребительской корзине населения.

Но, по словам чиновников, сегодня к ним поступает множество обращений и поручений правительства РК по этим обращениям о необходимости снятия ценового регулирования на АГЗС. К тому же с 1 января 2021 года весь сжиженный газ в стране будет реализовываться через электронные торговые площадки, где цена формируется на конкурентной основе.

Если газосетевые организации или владельцы АГЗС купят дорогой газ на электронных площадках и дальнейшие его продажи по утверждённым ценам не будут выгодны, то это может привести к дефициту газа на заправках, и такая ситуация уже будет влиять на энергетическую безопасность страны, уверены в ведомстве. Правда, сроки полного выхода на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки планируется продлить до 1 января 2022 года. Но пока соответствующие поправки в законы не приняты, и доля сжиженного газа, выставляемого на электронные торговые площадки, всё равно будет поэтапно расти в течение года и ежемесячно.

Чтобы разрулить сложившуюся ситуацию, Минэнерго предлагает отменить регулирование цен на газ на автозаправках с 15 января 2021 года.


Источник: kolesa.kz
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Комментарии ( 11 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Oraz
  • alixah
 дорожник (Посетители) Сегодня, 20:25
Была одна радость на нашем полуострове, дешёвый газ, и той скоро не будет

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • TU-154
  • Василий Кравчук
  • Neo_85
  • Oraz
  • alixah
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 18:52
Короче всё в убогу чиновникам и их бизнесу. А нищий народ опять ремешок затянет.
От повышения цены на газ на заправках повысятся и продукты питания в цене, потомучто из развозят грузовички на газу, повысится и проезд в автобусах, повысится проезд и на такси. Спасибо вам наши правители за заботу о простом народе.
 
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  • Ирон
  • arelav_74
  • TU-154
  • Василий Кравчук
  • Neo_85
  • Oraz
  • alixah
 180676 (Посетители) Сегодня, 17:44
Надо контролировать цены газ а то наши предприниматели будут завышать цену взговоре с коллегами это уже не первый раз
 
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  • Oraz
  • Ирон
  • alixah
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 17:43
Нужно раза в три сократить существующие заправки, а новые вообще не открывать, за редким исключением где их нет совсем.
И когда заправка будет работать полный месяц, а не 5-7 дней , как сейчас, то за счёт большего оборота маржа у них будет достаточная при нынешней цене на газ.
 
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 Pluto (Посетители) Сегодня, 17:35
Обеспечьте прибыль10 %, и капиталист согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 17:23
Ну да,отдать всё самим себе,теперь уже законно стать владельцем всего хозяйства,и банковать так как захочется,что и происходит в торговле везде,обратите внимание цены у всех одинаковые во всех магазинах,разница в копейки, это логистика, а склад один. Воры захватили ВСЁ!!!
 
-2
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  • 2garin
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  • Oraz
 nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 17:23
Да сделайте уже цену в 60 тг/л, но чтобы этот очередь уже прекратилась. Что за издевательство над народом?
 
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 chilian (Посетители) Сегодня, 17:21
Ждем повышения цен на газ. Дешеветь навряд ли будет.
 
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 17:20
Это просто кошмар все в свободное плаванье доллар нефть бензин теперь газ.господин президент распустить чиновников в свободное плавание навигация нам такие чиновники.

Прошу прощения нафига нам такие чиновники
 
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Yanis (Посетители) Сегодня, 17:11
Чтобы разрулить сложившуюся ситуацию

Предлагаю оставить газ "по 50 тенге" в пределах Мангистауской области (так предписано приказом Минэнерго), пока водители не компенсируют свои прямые затраты за переплату в текущий момент. Если кто не в курсе - газ у нас продаётся по 60 тенге.
Торговали заправки с прибылью выше максимума - пусть поторгуют в убыток (хотя лично мне не верится, что будет убыток).

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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