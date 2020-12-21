Регулирование цен на газовых заправках хотят прекратить с 15 января

Приказ министерства энергетики, обязывающий установить предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории РК, был опубликован в апреле текущего года.
В Минэнерго отмечают, что реализация документа позволила стабилизировать цены на сжиженный газ во время чрезвычайного положения, в восстановительный период экономики республики и, как результат, уменьшить затратную часть в потребительской корзине населения.
Но, по словам чиновников, сегодня к ним поступает множество обращений и поручений правительства РК по этим обращениям о необходимости снятия ценового регулирования на АГЗС. К тому же с 1 января 2021 года весь сжиженный газ в стране будет реализовываться через электронные торговые площадки, где цена формируется на конкурентной основе.
Если газосетевые организации или владельцы АГЗС купят дорогой газ на электронных площадках и дальнейшие его продажи по утверждённым ценам не будут выгодны, то это может привести к дефициту газа на заправках, и такая ситуация уже будет влиять на энергетическую безопасность страны, уверены в ведомстве. Правда, сроки полного выхода на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки планируется продлить до 1 января 2022 года. Но пока соответствующие поправки в законы не приняты, и доля сжиженного газа, выставляемого на электронные торговые площадки, всё равно будет поэтапно расти в течение года и ежемесячно.
Чтобы разрулить сложившуюся ситуацию, Минэнерго предлагает отменить регулирование цен на газ на автозаправках с 15 января 2021 года.
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